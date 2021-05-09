طقس الإثنين: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الإثنين) هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية المصحوبة بزخات من البرد تشمل مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

ويتوقع المركز تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة ، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها والباحة.