بدء إجلاء السعوديين من الهند بعد تفشي كورونا فيها

بلادي – الرياض : بدأت المملكة إجلاء السعوديين الموجودين حالياً في الهند بعد تفشي فيروس كورونا فيها بشكل كبير. وانطلقت رحلة الإجلاء الأولى اليوم (الأحد) من مطار انديرا غاندي في العاصمة نيودلهي. يُذكر أن المملكة سبق وأن أجْلت جميع السعوديين في مختلف دول العالم مع بدء تفشي كورونا.

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