أصبحت مديرة للجامعة التي تخرجت منها.. عبير الدغيثر تكشف عن المحطات التي واجهتها أثناء الدراسة

بلادي – الرياض :

كشفت الرئيسة المكلفة لجامعة دار الحكمة، الدكتورة عبير الدغيثر، عن المحطات التي واجهتها أثناء الدراسة وسر حبها للرياضيات عن باقي المواد، حتى حققت حلمها بتعيينها في الجامعة التي تخرجت منها.

وقالت الدغيثر خلال حديثها لبرنامج “اللقاء من الصفر”، إنها التحقت في الصف الأول الابتدائي وهي تبلغ من العمر 5 سنوات، لافتة إلى أن حب مادة الرياضيات بدأ معها منذ الصغر ما جعلها تهمل بقية المواد.

وأوضحت أن مادة الرياضيات أصبحت بالنسبة لها موهبة حتى وصلت مرحلة الجامعة قسم الرياضيات، وقد واجهها سؤال صعب وهو الذي جعلها تقرر داخل قاعة الامتحان إما أن تحل هذا السؤال أو أن تخرج من تخصصها في الرياضيات.

وأكدت أنها نجحت في الإجابة عن السؤال الصعب، مشيرة إلى أنها تمكنت أيضاً من حل جميع المعادلات التي وقفت أمامها لتتوج بمرتبة الشرف الأولى.

وأضافت أنها بدعم والديها وعائلتها تمكنت من الحصول على الدكتوراه لتحقق حلمها وتصبح مديرة لجامعة دار الحكمة التي تخرجت منها، وذلك لحبها وشغفها لهذه الجامعة.