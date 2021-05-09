بلادي – الرياض :
رد عضو الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور عبد الله الطيار، على سؤال حول الحكم في استعجال بعض المؤذنين في أذان المغرب بدقيقتين أو ثلاث.
وقال إن الواجب على المؤذنين أن يكونوا عارفين بالوقت وأن يكون الأذان عند دخول وقته، وعليهم ألا يتأخروا أو يتقدموا عن هذا الموعد.
وشدد على ضرورة الحفاظ على مواعيد الأذان، خاصة وأن ذلك قد يترتب عليه إفطار الصائمين قبل الموعد المحدد أو صيامهم بعد طلوع الفجر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الإفتاء” توضح الحكم في استعجال بعض المؤذنين بأذان المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.