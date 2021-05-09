“الإفتاء” توضح الحكم في استعجال بعض المؤذنين بأذان المغرب

بلادي – الرياض :

رد عضو الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور عبد الله الطيار، على سؤال حول الحكم في استعجال بعض المؤذنين في أذان المغرب بدقيقتين أو ثلاث.

وقال إن الواجب على المؤذنين أن يكونوا عارفين بالوقت وأن يكون الأذان عند دخول وقته، وعليهم ألا يتأخروا أو يتقدموا عن هذا الموعد.

وشدد على ضرورة الحفاظ على مواعيد الأذان، خاصة وأن ذلك قد يترتب عليه إفطار الصائمين قبل الموعد المحدد أو صيامهم بعد طلوع الفجر.