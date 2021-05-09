متحدث “الصحة” يوضح سبب ارتفاع الإصابات بكورونا في بعض الدول.. وهذه الفئات الأكثر عرضة للوفاة

بلادي – الرياض :

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أنه لا يزال هناك تذبذب في منحنى الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة، مشددًا على ضرورة التكاتف من أجل تجنب وصول المنحنى إلى مستويات مقلقة خلال فترة عيد الفطر.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن العالم يشهد ارتفاعًا غير مسبوق من حيث أعداد الإصابات اليومية، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تسجيل مليون حالة إصابة في غضون 30 ساعة فقط.

وأرجع الارتفاع الكبير في إصابات كورونا في بعض الدول، إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، سواء على مستوى التجمعات أو السلوكيات الفردية، بالإضافة إلى عزوف بعض المجتمعات عن الحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن نسب وفيات مصابي كورونا من مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم هي الأعلى، يليها مرضى السمنة ثم الأمراض التنفسية، حاثًا تلك الفئات على المبادرة بالحصول على اللقاح.