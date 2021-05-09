- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات من جرير شروط ومميزات في المقال التالي
تقسيط جوالات من جرير من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في شراء أجهزة جوالات ذكية ولا يملكون قيمتها نقدًا فبتالي يلجئون إلى البحث عن تقسيط جوالات والتقسيط بسعر الكاش من خلال عروض مكتبة جرير للجوالات 2021 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسط جوالات من جرير.
تقسيط جوالات من جرير
تقوم المكتبة بتوفير خدمة تقسيط جوالات من جرير للعملاء رغبة منها في توفير كافة احتياجاتهم من الأجهزة الذكية بالإضافة إلى توفيرها إلى كل ما يحتاجه العملاء من أجهزة إلكترونية، وكاميرات مراقبة والعديد من الأجهزة الأخرى.
تقسيط المشتريات من جرير
هي خدمة تقدمها المكتبة لعملائها بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل ومن خلالها يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة التقسيط الميسر حسب مدة السداد التي يرغبون بها.
مزايا التقسيط من جرير
هناك العديد من المزايا التي يحصل عليها العميل من خلال الحصول على تقسيط المشتريات من جرير وهي:
- لا يحتاج العميل إلى دفع دفعة أولى.
- يمكن للعميل الحصول على موافقة فورية في خلال 30 دقيقة فقط.
- يمكن للعميل تقسيط المشتريات التي تبدأ من 3000 ريال سعودي وحتى 30000 ريال سعودي.
- لا يحتاج العميل إلى وجود كفيل ليتم الحصول على خدمة تقسيط المشتريات.
- تقسيط متوافق مع الشريعة الإسلامية.
شروط الحصول على تقسيط جوالات من جرير
- في حالة العمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والعسكريين يجيب أن ألا يقل السن عن 18 عامًا وألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر بالإضافة إلى ضرورة ألا يقل راتب المتقدم عن 3500 ريال سعودي.
- في حالة القطاع الخاص يجب ألا يقل السن عن 25 عامًا وأن يقضي العميل على الأقل مدة 6 أشهر كخدمة في ذات الشركة، وألا يقل الراتب عن 3500 ريال سعودي.
- في حالة المتقاعدين يسمح لهم حتى سن 67 عام بتقسيط المشتريات ضرورة ألا يقل الراتب التقاعدي عن 3500 ريال سعودي.
- للمقيمين العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص يمكنهم تقسيط المشتريات من جرير شريطة ألا يقل السن عن 25 عامًا وألا تقل مدة خدمتهم عن سنة كاملة ويجب أن يكون الراتب لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقسيط جوالات من جرير شروط ومميزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.