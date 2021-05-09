تقسيط جوالات من جرير شروط ومميزات

تقسيط جوالات من جرير من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في شراء أجهزة جوالات ذكية ولا يملكون قيمتها نقدًا فبتالي يلجئون إلى البحث عن تقسيط جوالات والتقسيط بسعر الكاش من خلال عروض مكتبة جرير للجوالات 2021 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسط جوالات من جرير.

تقسيط جوالات من جرير

تقوم المكتبة بتوفير خدمة تقسيط جوالات من جرير للعملاء رغبة منها في توفير كافة احتياجاتهم من الأجهزة الذكية بالإضافة إلى توفيرها إلى كل ما يحتاجه العملاء من أجهزة إلكترونية، وكاميرات مراقبة والعديد من الأجهزة الأخرى.

تقسيط المشتريات من جرير

هي خدمة تقدمها المكتبة لعملائها بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل ومن خلالها يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة التقسيط الميسر حسب مدة السداد التي يرغبون بها.

مزايا التقسيط من جرير

هناك العديد من المزايا التي يحصل عليها العميل من خلال الحصول على تقسيط المشتريات من جرير وهي:

لا يحتاج العميل إلى دفع دفعة أولى.

يمكن للعميل الحصول على موافقة فورية في خلال 30 دقيقة فقط.

يمكن للعميل تقسيط المشتريات التي تبدأ من 3000 ريال سعودي وحتى 30000 ريال سعودي.

لا يحتاج العميل إلى وجود كفيل ليتم الحصول على خدمة تقسيط المشتريات.

تقسيط متوافق مع الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على تقسيط جوالات من جرير