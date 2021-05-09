نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير للجوالات 2021 هواتف ذكية 5G في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات 2021 من أكثر الخدمات التي يتم تقديمها من خلال هذا الصرح العظيم في المملكة العربية السعودية حيث توفر المكتبة من خلال عروض مكتبة جرير باقة كبيرة من التخفيضات على الأجهزة المختلفة من الجوالات الذكية للعلامات التجارية الكبيرة من حول العالم وبذلك توفر للعملاء الخدمة المتميزة التي يرغبون بها، إلى جانب خدمة تقسيط جرير للجوالات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض مكتبة جرير للجوالات 2021.

عروض مكتبة جرير للجوالات 2021

تقدم المكتبة من خلال عروض جرير للجوالات 2021 تخفيضات هائلة على العديد من أجهزة الجوال من نوع سامسونج وهواوي وأبل ايفون وكذلك العديد من العلامات التجارية المتميزة لكي يتم استقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء للشراء من داخل المكتبة.

أفضل عروض جرير للجوالات 2021

هناك أكثر من عرض من العروض المتميزة التي تقدمها المكتبة على جميع الأجهزة الذكية الحديثة والتي يفضل عملاء المكتبة اقتنائها، سواء جوالات آيفون أو غيرها من الأنواع ومن أفضل هذه العروض ما يلي:

جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا ذو مساحة داخلية 256 جيجا بايت ورام 12 جيجا بايت كما يأتي الجهاز بمعالج ثماني النواه وبطارية 5000 مل أمبير كما يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس، وتقوم المكتبة بتوفير الجهاز بسعر 4599 بدلًا من 5399 هذا بالإضافة إلى إمكانية تقسيط الجوال لمدة 36 شهرًا عن طريق دفع مبلغ 214 ريال شهريًا.

جهاز جوال أبل ايفون 12 برو ماكس ذو سعة تخزينية 256 جيجا بايت ويأتي الجهاز مقاوم للماء والغبار بسعر 5399 بدلًا من 5699 أي يتم توفير 300 ريال سعودي للعميل، كما يتم السماح بتقسيط الجهاز للعملاء لمدة 36 شهرًا عن طريق دفع مبلغ 251 ريال سعودي.

كما أتاحت الشركة جهاز سامسونج جالكسي زد فولد 2 ذو سعة تخزينية 256 جيجا بايت بتخفيض كبير للغاية يصل إلى 1800 ريال سعودي حيث قامت المكتبة بتوفير الجهاز بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي بإجمالي تخفيض 23% من قيمة الجهاز الأصلية.

أيضًا تم توفير جهاز فيفو Y51 بمساحة داخلية 128 جيجا بايت بسعر 949 ريال سعودي فقط بدلًا من 999 ريال سعودي أي يمكن للعميل الحصول على تخفيض بقيمة 50 ريال سعودي.

وغيرها من الجوالات التي يمكن الحصول عليها داخل إطار العروض التي تقدم من خلال المكتبة بين الحين والآخر لتلبية احتياجات العملاء سواء أكانوا من الطلاب أو أصحاب الوظائف والوافدين أيضًا.