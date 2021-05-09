نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو من أرامكو متوقع صدورها خلال ساعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدور أسعار البنزين الجديدة والتي يترقبها مواطني المملكة العربية السعودية والتي يتم صدورها من شركة أرامكو السعودية في كل شهر باليوم العاشر منه لتيم إعلان أسعار البنزين الجديدة الخاصة بكل الفئات المختلفة من البنزين سواء كان فئة 95 أو فئة 91 أو غيرها من المحروقات الخاصة بالوقود و أسعار البنزين اليوم الجديدة يتم التصريح بها من شركة أرامكو غداً الموافق 10 من شهر مايو وهو الموعد المحدد الشهري من الشركة لعرض كافة أسعار البنزين بالمملكة الشاملة لكافة أنواع الوقود ومنها الكيروسين وغاز البترول المسال وغيرها من المحروقات لكي ما يتم إعلام كافة مواطني السعودية في أسعار البنزين في السعودية وفقاً لما تشهده المملكة من تحركات في أسعار البترول علي المستوي المحلي أو المستوي العالمي ليتم التحديد بناءً عليها والمنتظر إعلانه اليوم العاشر لشهر مايو هو سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021 بالتسعيرة الجديدة للبنزين وغيرها من أنواع الوقود .

صدور أسعار البنزين الجديدة وفقاً للمؤشرات التي يتم تحديد سعر البنزين في السعودية بناءً عليها

تقوم شركة أرامكو السعودية والتي هي المخول لها الأمر في تحديد كافة أسعار أنواع الوقود المختلفة والتسعيرة الخاصة بها تتم التسعيرة لأنواع الوقود المختلفة وفقاً لمعايير محلية ومعايير عالمية ويتم بناءً عليهما تحديد سعر البنزين في السعودية فوفقاً للمعايير المحلية تقاس التسعيرة للوقود بناءً علي ما يتم تصديره من السعودية من الوقود ومنتجات البترول المختلفة خارج السعودية وحجم الصادرات الخاصة بالمحروقات المختلفة علي مدار كل شهر كامل ويأخذ ذلك في الاعتبار فيما تم ادخاره من عملة صعبة أو ما يعود علي السعودية من تصدير الوقود كما يتم الأخذ في الاعتبار المعايير العالمية لتحديد سعر برميل البترول وما هو السعر الحالي لها عالمياً وفقاً لما يتم صدوره من تصريحات من منظمة أوبك والدول الأعضاء بها ويتم توافق هذه الأسعار الخاصة بمنتجات البترول عالمياً ويتم تحديد أسعار البنزين الجديدة داخل السعودية بناءً علي هذه المعايير العالمية وغيرها من أنواع الوقود المختلفة عن البنزين مثل الكيروسين أو غاز البترول المسال وغيرها من أنواع ومنتجات البترول .

أسعار البنزين بالمملكة التي صدرت في شهر أبريل الماضي من شركة أرامكو السعودية

وفقاً لما هو متعارف عليه من شركة أرامكو السعودية أنها تحدد الأسعار الخاصة بكافة أنواع الوقود وفقاً للمعايير المشار أليها عالياً كما تم ذكرها والتي جاءت تسعيرة البنزين لشهر أبريل الماضي في اليوم العاشر منه كالآتي :-

السعر الخاص بفئة 95 لشهر أبريل كانت 1.47 ريال سعودي . سعر البنزين في السعودية لفئة 91 لشهر أبريل كانت 1.31 ريال سعودي . السعر الخاص بفئة الكيروسين لشهر أبريل كانت 0.64 هلله سعودي . السعر الخاص بفئة غاز البترول المسال لشهر أبريل الماضي كانت 0.75 هلله سعودي . السعر الخاص بفئة الديزل لشهر أبريل الماضي كانت 0.47 هلله سعودي .

تسعيرة البنزين الجديدة لشهر مايو الحالي المتوقع صدورها من شركة أرامكو غداً

كما تم ذكره في المقال ببدايته أن التسعيرة الجديدة لكل شهر تتم في اليوم العاشر من كل شهر ويفصلنا عن الموعد ساعات قليلة منتظرة لكي ما يتم الإعلان عن التسعيرة الجديدة الخاص بالبنزين وكافة أنواع الوقود و سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021 سيتم التصريح به من شركة أرامكو في نفس الموعد المحدد والمعتاد عليه وإلي ذلك الحين ننتظر الإعلان بشكل رسمي من الشركة وسنوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بأسعار الوقود المتنوعة الجديدة داخل السعودية .

صدور أسعار البنزين الجديدة وتم التوضيح علي ما هي المعايير التي يقاس عليها تحديد سعر البنزين وسعر الوقود وكافة أنواع منتجات البترول بناءً عليها في المملكة العربية السعودية كما تم ذكر الأسعار الخاصة بالبنزين لشهر أبريل الماضي وفيما يخص أسعار كافة أنواع الوقود المختلفة سواء البنزين أو غيرها من الوقود لشهر مايو الحالي سوف يتم صدورها من شركة أرامكو السعودية خلال ساعات قادمة .