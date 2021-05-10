نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد جواز السفر السعودي، مع التحول الرقمي في المملكة والذي تم اللجوء إليه في كافة القطاعات فإن الكثير يبحث عن طريقة تجديد جواز السفر السعودي بطريقة إلكترونية وهو من المواد التي تم الإعلان عن إمكانية تجديد جواز السفر عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية ومنصة أبشر الإلكترونية من خلال الخطوات التالية يمكنكم التعرف على طريقة تجديد جواز السفر السعودي.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي

يتم تجديد جواز السفر والحصول على نموذج التجديد من خلال وقع وزارة الداخلية السعودية التي توفر نماذج الخدمات المختلفة عبر موقعها ثم يمكن القيام بهذه الخطوات لتجديد الجواز:

التوجه إلى موقع وزارة الداخلية السعودية، ومن خلال الوزارة يتم الحصول نموذج تجديد جواز السفر السعودي.

الانتقال إلى الجوازات ومنها اختيار تجديد الجواز، ويتم الانتقال إلى منصة أبشر. واختيار أبشر أفراد.

تسجيل الحساب على منصة أبشر، وكتابة الاسم وكلمة السر، واستقبال رمز التحقق ثم الدخول على الجوازات.

اختيار تجديد جواز السفر السعودي، والدخول على البيانات وكتابة المطلوب، ثم الضغط على حفظ وتقديم الطلب.

سداد الرسوم الخاصة بتجديد الجواز، والحصول على رقم الطلب.

يتم متابعة الطلب من خلال الرقم الخاص به، وتحديد وسيلة استلام الجواز الجديد عن طريق البريد السعودي أو من خلال أقرب مكتب للجوازات.

شروط تجديد جواز السفر والرسوم اللازمة

يتم تجديد جواز السفر السعودي وفق مجموعة من الشروط وأيضاً قيمة الرسوم وتأتي كالتالي:-

يشترط أن يكون المتقدم لتجديد جواز السفر متواجد في المملكة.

أن يكون جواز السفر منتهي الصلاحية أو بدل تالف أو فاقد.

أن يتم سداد الرسوم المطلوبة والتي تبلغ سوف نتعرف على قيمتها من خلال هذا المقال.

رسوم تجديد جواز السفر

تعمل منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع القطاعات المختلفة لتقديم الخدمات المتعلقة بالأفراد من مواطني المملكة بشكل خاص والتسهيل عليهم في الحصول على هذه الخدمات ومنها تجديد جواز السفر السعودي مقابل مبلغ من الرسوم يتم سدادها بطرق سوف نوضحها، ويكون تجديد الجواز لمن صدر له بالفعل جواز سفر من قبل وسوف نتعرف على قيمة الرسوم.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي

أول ما يتبادر إلى الذهن عند الرغبة في تجديد جواز السفر المنتهي أو الحصول على بدل تالف أو بدل فاقد هو كم الرسوم المطلوبة لتجديد الجواز وهنا نجيب على هذا السؤال بأن الرسوم ترتبط بعدد سنوات التجديد وهي كالتالي: