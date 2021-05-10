نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان الخيرية.. أهدافها ومجالتها وكيفية دفع ذكاة الفطر والتبرعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان الخيرية هي كيان رسمي تأسست طبقاً للأمر السامي الملكي، وتشمل لجنة إشرافية من الجهات والوزارات الحكومية بالمملكة وعددها هو أحد عشر جهة رسمية، وهم: وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصحة والبنك المركزي السعودي ووزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية ورئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة الحكومة الرقمية.

وتقوم منصة إحسان بنشر تقارير عمليات التبرع على موقعها الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت الدولية وذلك بعد إتمام فرصة التبرع، كما تقوم بإرسال نسخة من تلك التقارير عبر رسالة بريدية إلكترونية علي البريد الإلكتروني لكافة الأعضاء المسجلين بها.

كما تعمل على تمكين ومساندة الجهات المختلفة وتنمية مواردها وأي تعامل أو معونة لا تتم مباشرة مع الأفراد بل تتعامل مع الجهات الخيرية وليس الأفراد بشكل مباشر.

أهداف منصة إحسان الخيرية

تهدف منصة إحسان إلى تعزيز فعالية القطاع غير الربحي والتنموي وتمكينة، وتعزيز قيم الانتماء الوطني وتعظيم ونشر المسؤولية الإجتماعية لدى أفراد المملكة السعودية ومؤسساتها، بكل ثقة وشفافية وسهولة ومرونة في تقديم المساعدات والإعانات، كما تقوم على تكريم المتميزين في مجهودات العمل الخيري والتنموي.

مجالات وبرامج منصة إحسان الخيرية

إعانة عابري السبيل

فهناك مجموعات من المحتاجين من عابري السبيل وضيوف الرحمن يحتاجون المساعدة ولا يملكون الدخل الذي يمكنهم من تغطية تكاليف سفرهم أو إنقطعت بهم السبل، فيتم تقديم لهم وجبات غذائية ومشروبات وتوفير سكن لهم ومساعدتهم ودعمهم حتى يعودون إلى أسرهم، وتبرعك يساهم في تفريج كربهم.

التأهيل النفسي للمرضى النفسيين المحتاجين

هناك الكثير من الأفراد مرضي عقليين بحاجة إلى جلسات طبية حتي تتحسن نفسيتهم لذلك تقوم المنصة علي توفر الدعم اللازم لهم والتوجيه والعلاج، فكن عونًا لهم بتبرعاتك ليتعافوا ويكونوا قادرين على العيش فى حياة صحية مستقرة من الجانب العقلي والنفسي والإجتماعي.

توفير الوحدات السكنية للأسر المحتاجة

هناك العديد من الأسر المتعففة فقدت عائلها وتشكوا من إنخفاض دخلهم، وليس لديهم سكن مستقر يضمن لهم حياة كريمة، ساهم بتبرعك فى لشراء شقق سكنية لهم.

سداد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة

هناك أسر فى أشد الحاجة إلى إعانة مالية ليستطيعوا سداد فواتير الكهرباء، فهم لا يملكون دخل كافي لسداد مستحقات فواتير الكهربا، مما أدي إلي تراكم مبالغ الفواتير عليهم، كون عوناً لهم بتبرعك وساهم في تخفيف العبئ عليهم.

زكاة الفطر عبر منصة إحسان الخيرية

وأيضا من ضمن خدمات منصة “إحسان” إستقبال زكاة الفطر من المواطنين لتوصيلها للأسر الأشد إحتياجاً وذلك عبر الرابط المخصص لجميع أنواع التبرعات وهو رابط منصة إحسان الخيرية.

وأكدت منصة “إحسان” علي أنها لا تتعامل مع الأفراد بطريقة مباشرة، بل تعمل مع الجهات والجمعيات الرسمية، ودعت كل ما يريد الإستفادة من خدمات المنصة فى المساعدة والدعم، إلى التواصل مع الجهات الخيرية المختلفة لإمكانية إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين.