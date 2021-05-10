نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين لشهر مايو 2021 شركة أرامكو السعودية تعلن تسعيرة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين لشهر مايو 2021 شركة أرامكو السعودية تعلن تسعيرة جديدة، تتميز أسعار البنزين بعدم الإستقرار لفترة طويلة وتتغير بصورة قوية في كثير من الأوقات وتشهد إرتفاع جنوني في بعض الأحيان وقد تظل علي وتيرة واحدة لفترة معينة ثم ترتفع وفي بعض الأحيان تشهد انخفاض وانا كان طفيف، ومن خلال العديد من الأحداث المحلية والعالمية المتغييرة في الفترة الأخيرة يمكنكم توقع عدم استقرار التسعيرة وتغييرها بصورة دورية، واليكم التفاصيل.

شركة أرامكو السعودية

أرامكو هي شركة سعودية مسؤلة عن تعيين وإعلان أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية بشكل شهري، وهو نظام حديث اتبعتة الشركة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد والذي أدي يشكل ملحوظ الي تغييرات متكررة في تسعيرة منتجات البترول، وبعد أن كان نظام شركة أرامكو ربع سنوي تغيير الي شهري ويتم عقد مؤتمر رسمي مساء الغد بحضور كبار مسئولي الشركة واعتماد التسعيرة الجديدة، وخلال ساعات يتم إعلان أسعار مايو 2021 والتي ننقلها لكم من خلال موقعنا فور اعتمادها رسميا.

اسعار البنزين لشهر مايو 2021 شركة أرامكو السعودية تعلن تسعيرة جديدة

اسعار البنزين لشهر مايو 2021 شركة أرامكو السعودية تعلن تسعيرة جديدة، ونطلعكم الآن علي أسعار اليوم في محطات الوقود

بنزين 91 1.9ريال سعودي.

بنزين 95 2.04ريال سعودي.

الديزل 0.52 ريال سعودي.

كيروسين 0.70ريال سعودي.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

هذة الأسعار مطبقة في جميع القطاعات الاستهلاكية ولا يزال المواطن يتعامل من خلال هذة التسعيرة، ويتم غدا اعتماد اسعار مايو وتطبق صبيحة الثلاثاء إن شاء الله، وسوف يتم الغاء هدة الأسعار وتعتمد المحطات الأسعار الجديدة وتشرف الشركة بنفسها علي الإلتزام بما تعلن عنة الشركة سوء كان بزيادة طفيفة او كبيرة وحتي إن كان بانخفاض ملحوظ، وسوف نحدث هذا المنشور بالاسعار فور اعلانها.