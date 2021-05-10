نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442 وشروط الاستفادة من المساعدة المقطوعة في المقال التالي
متى ينزل الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442، يتساءل السعوديون عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442 أو ما يُطلق عليها الضمان الاجتماعي، ويبدئون بالبحث عن متى ينزل الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442، حيث قامت المملكة السعودية بمبادرة لمساعدة السعوديين محدودي الدخل، وسعت لتقديم ما يسمى بالمساعدة المقطوعة وهى شكل من أشكال الدعم المادي للأسر الغير قادرة وذات الدخل المتوسط، وهذا الدعم يساعدهم على مسايرة أعباء المعيشة، وحددت وزارة التنمية والموارد السعودية بعض الشروط من أجل الحصول على هذه المساعدة، وهذا لضمان وصولها للأسر المستحقة حقًا للدعم.
متى ينزل الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442
لم تعلن إلى الآن وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة متى ينزل الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442، ولكن من المتوقع أن يتم التواصل عبر الرسائل النصية مع الأسر المستفيدة من الدعم، وذلك لإبلاغهم بالمواعيد الخاصة بصرف الدعم، وبكل سهولة يمكن الدخول على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية والاستعلام عن أسماء الأسر المستفيدة من الدعم من خلال الضغط على زر المساعدة المقطوعة، ثم كتابة الرقم الخاص بالمستفيد ورقم السجل المدني الخاص به ثم استعلام.
متى ينزل الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442 وشروطها
يمكنكم الاستفادة من المساعدة المقطوعة والتعرف على متى ينزل الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442، ولكن بشروط معينة، وهذه الشروط كالتالي:
- أن يكون المستفيدين سعوديين الأصل والمنشأ ومتزوج من سعودية.
- الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية دون الانتقال منها.
- لا يزيد دخل المواطن الأعزب عن 3 آلاف ريال سعودي، بينما المتزوج لا يزيد راتبه عن 8680 ريال سعودي.
- عدم امتلاك السعودي أراضي سعودية أو سجلات تجارية.
- أن يكون عمر الشخص المتقدم 36 سنة وأكثر.
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