“أرامكو السعودية” تحديد اسعار البنزين الجديدة في السعودية تحديث مايو 2021

سعر البنزين شهر مايو 2021 في السعودية من شركة ارامكو، نتعرف معكم على سعر البنزين شهر مايو 2021 في السعودية وذلك بعد رغبة العديد من المواطنين في معرفة أخر أسعار البنزين لهذا الشهر الجاري والتي من المفترض الإعلان عن الأسعار الجديدة اليوم العاشر من شهر مايو 2021، حيث يتم العمل بعد ذلك بالأسعار الجديدة بدءً من يوم 11-5-2021، وتعمل المحطات في الوقت الحالي بأسعار البنزين الخاصة بشهر ابريل والمعلن عنها سابقاً في اليوم العاشر من شهر أبريل الماضي.

اسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2021

يبحث المواطنون في المملكة العربية السعودية عن تحديثات الأسعار الخاصة بالبنزين في شهر مايو 2021 لمعرفة إذا ما قد تعرضت للزيادة او النقصان حيث تتأثر اسعار البنزين بعدة عوامل منها السعر العالمي للبنزين في جميع انجاء العالم والاقتصاد العالمي.

وما زالت محطات الطاقة في المملكة العربية السعودية حتى يومنا هذا تعمل بسعر البنزين الخاص بشهر ابريل وهي:

سعر ليتر البنزين 91 سجل 1.9 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين فئة 95 وصل إلى 2.04 ريال.

سجل سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال.

سعر لتر الديزل سجل 0.52 ريال.

وقد وصل سعر البترول 0.75 ريال.

اسعار البنزين 2021 في السعودية شهر مايو

من المعروف أن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية ليست ثابتة تتغير كل شهر وذلك من خلال شركة أرامكو فهي الشركة المسئولة على تحديد أسعار البنزين والنفط الجديدة بالمملكة، ومن الملاحظ أن هناك انخفاض كبير في أسعار البنزين ومنتجات الطاقة وذلك بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد والتي تأثرت بسبب انتشار الفيروس المستجد بالبلاد، وخاصة سعر بنزين فئة 91، 95 شهدوا تغيراً كبيراً في السعر وتعمل أرامكو على تحديث السعر شهرياَ، والجدير بالذكر أن الأسعار الخاصة بالبنزين يتم مراجعتها داخل المملكة شهرياً وليس بشكل ربع سنوي.