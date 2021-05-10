نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايداع الدفعة 42 من حساب المواطن بالحسابات البنكية للمستفيدين دفعة شهر مايو 2021 رابط التحقق من الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استحقاق الدفعة 42 من حساب المواطن، والخاصة بشهر مايو 2021، حيث أعلنت البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، البدء في ايداع الدعم المخصص للمستحقين المكتملة طلباتهم بحساباتهم البنكية، لكي يستفيدوا من الدعم الحكومي المخصص لهم من خلال برنامج حساب المواطن، وقد بدء إيداع الدفعة الجديدة بداية من اليوم الأثنين 10 مايو، ومن المقرر أن يستمر البرنامج في ايداع الدفعة المالية في الحسابات الخاصة بالمستفيدين حتى نهاية اليوم.

تحديث بيانات حساب المواطن

في حالة إذا ما ظهرت للمستفيد بحساب المواطن، عبارة “غير مؤهل”، فإنه يجب عل المواطن أن يقوم بتحديث البيانات، وفقاً لما ظهر له من سبب عدم الأهلية، مع ارفاق المستندات الدالة على أهليته في استحقاق دفعة حساب المواطن، على أن يكون ذلك في خلال مدة 3 أشهر من تاريخ ظهور نتيجة عدم الأهلية.

ويقوم البرنامج بمراجعة تحديث البيانات وأهلية المواطن من جديد، على أن يتم البدء في صرف الدعم في حالة قبول طلب الإعتراض، وتطابق باقي معايير الإستحقاق الأخرى على المواطن، حيث أنه من الممكن أن تنطبق على المستفيد شروط الأهلية بينما لا تنطبق عليه شروط الإستحقاق، وهي الخاصة بتجاوز الحد المانع من الدعم.

شروط أهلية حساب المواطن

شرط الجنسية للمستفيد الرئيسي.

معيار الإقامة.

توافق بيانات المستفيدم مع بيانات الجهات ذات الصلة.

في حالة تجاوز شرط الحد المانع للدعم، فإنه في هذه الحالة يفقد المستفيد شرط الإستخقاق، حيث يؤخذ في شرط الإستحقاق كلا من (عدد أفراد الأسرة – عدد أعمار الأفراد – مجموع الدخل الشهري للأسرة).

تعديلات حساب المواطن

أقر برنامج حساب المواطن مؤخراً عدد من التعديلات الجديدة الخاصة بالمستفيد المستقل، حيث تم تعليق التسجيل الجديد وتحديد الحد الأدنى للإستحقاق، كما تم تعليق استقبال طلبات التقديم الجديدة للحصول على دعم برنامج حساب المواطن، وذلك بداية من تاريخ صرف الدورة 28 في مارس من العام الماضي.

وفي إطار تعديلات برنامج حساب المواطن، ألزم البرنامج المستحقين بإضافة ما يثبت الإستقلال في المسكن لكل فرد بلغ سن الـ 18 سنة، من خلال رفع مستند يثبت ذلك عبر المنصة الإلكترونية، كعقد إيجار من منصة إيجار، أو صك ملكية للسكن الحالي أو ما يثبت إقامته في سكن جامعي أو معهد أو إحدى الكليات العسكرية، ويعتبر هذا التعديل شرط أساسي لضمان الإستمرارية في صرف الدعم.

وقد اعتمد البرنامج تاريخ العاشر من يونيو القادم، كأخر موعد لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة للأفراد المستقلين، لضمان الإستمرار في دعم حساب المواطن، إلى جانب إدراج حد أعلى للإستحقاق بما يسمح بإحتساب الدعم المقرر لكل متقدم بمقدار متغير، على أن لا يتجاوز الدعم المقدم عن ما تم تخصيصه خلال الدورة 28 من شهر مارس العام الماضي.