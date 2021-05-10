الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من المنزل ف 3 ثواني

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في جميع محافظات السعودية، يمكنك العثور على فاتورة الكهرباء حسب رقم العداد في أي مكان في المملكة العربية السعودية وجميع محافظاتها من خلال موقع الشركة الإلكتروني، ويمكنك التعرف على فاتورة الكهرباء الخاصة بك برقم هوية في أي من المحافظات السعودية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية

ادخل إلى حسابك الشخصي على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

انقر فوق كلمة التحقق من الفاتورة الإلكترونية، وبعد ذلك يتم نقله إلى صفحة أخرى.

اكتب رقم الحساب في الخانة المتوفرة.

قم بتدوين رقم المعرف أو كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، ثم نقر فوق عرض الفاتورة.

ومع ذلك، إذا لم يكن لديك حساب، فستحتاج إلى إنشاء حساب لدى شركة الكهرباء، ويمكنك إنشاء الحساب على الصفحة الرئيسية لشركة الكهرباء.

خطوات إنشاء حساب في الشركة السعودية للكهرباء