نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من المنزل ف 3 ثواني في المقال التالي
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في جميع محافظات السعودية، يمكنك العثور على فاتورة الكهرباء حسب رقم العداد في أي مكان في المملكة العربية السعودية وجميع محافظاتها من خلال موقع الشركة الإلكتروني، ويمكنك التعرف على فاتورة الكهرباء الخاصة بك برقم هوية في أي من المحافظات السعودية.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية
- ادخل إلى حسابك الشخصي على موقع الشركة السعودية للكهرباء.
- انقر فوق كلمة التحقق من الفاتورة الإلكترونية، وبعد ذلك يتم نقله إلى صفحة أخرى.
- اكتب رقم الحساب في الخانة المتوفرة.
- قم بتدوين رقم المعرف أو كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، ثم نقر فوق عرض الفاتورة.
ومع ذلك، إذا لم يكن لديك حساب، فستحتاج إلى إنشاء حساب لدى شركة الكهرباء، ويمكنك إنشاء الحساب على الصفحة الرئيسية لشركة الكهرباء.
خطوات إنشاء حساب في الشركة السعودية للكهرباء
- اختيار تسجيل جديد من الحساب الشخصي.
- تحديد نوع التسجيل “أفراد أو شركات”.
- إدخال البيانات التي يجب إدخالها في الحقول المتوفرة.
- انقر فوق “إنهاء”، سوف تتلقى رسالة مع رمز التأكيد.
- أدخل رمز التحقق وانقر فوق “إنهاء”، ثم انتقل إلى نافذة أخرى لإدخال جميع البيانات الضرورية، على سبيل المثال، الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور وما إلى ذلك.
- سيتم بعد ذلك إرسال رسالة مع رمز التحقق ليتم إدخاله في الحقل المحدد.
- سيتم أيضًا إرسال بريد إلكتروني لتفعيل الحساب، وبذلك تكون انتهيت من إنشاء حساب خاص بك على موقع الشركة السعودية للكهرباء.
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