طريقة الحصول على قرض العمل الحر للنساء والرجال في 5 دقائق فقط

شروط الحصول على قرض العمل الحر للنساء والرجال يبحث عنها كل شخص يرغب الحصول على مثل هذا القرض من قبل بنك التنمية الاجتماعية والتي قام بتقديمه تحت بعض من الشروط التي يجب أن تتوافر فكل من يتقدم للحصول على هذا القرض الذي سوف يساعدهم على إقامة مشاريع خاصة بهم.

شروط الحصول على قرض العمل الحر للنساء والرجال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن عدة شروط من أجل التقدم بطلب الحصول على قرض العمل الحر الذي يجب أن تكون متوفرة فكل من يريد الحصول عليه تتمثل فيما يلي:

لابد من أن لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على القرض عن 18 عام ولا يمكن أن يكون أكثر من 60 عام.

لا يتعدى الراتب الشهري للمتقدم عن 14000 ريال سعودي إذا كان موظف بالقطاع الخاص أو الحكومي.

يجب أن يكون مر عام كامل عن توظيفه.

لا يمكن أن تتخطى فترة سداد التمويل عن 5 سنوات.

لابد من أن يكون سعودي الجنسية ويسمح بأن تكون الأم أجنبية ولكن أولادها سعوديين أو تكون مقيمة بالمملكة إقامة نظامية.

لابد من أن يكون غير مدين لأي بنك أخر.

لابد من أن يجتاز الاختبار الائتماني.

يقدم وثيقة عمل حر أو ترخيص إذا كان نشاط عمله توجيه المركبات فقط لا غير.

يجب أن يوفر كافة الضمانات التي يطلبها البنك لضمان حقه في سداد أقساط القرض.

يجب أن يكون لديه مستند لتأمين على المركبة إذا كان تم تمويل مركبات النقل الموجه.

خطوات التقدم بطلب الحصول على قرض العمل الحر

يمكن للمواطنين اتباع عدة خطوات مختلفة للحصول على قرض العمل الحر وهي: