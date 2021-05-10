نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية شهر مايو 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية أصدرت شركة أرامكو الخاصة بالبنزين قرارًا إلى المواطنين يخص أسعار البنزين، كما أن الشركة تقوم بتقديم أسعار للبنزين بصورة دائمة بيوم يتم تحديده بكل شهر، فيكون المواطنين منتظرين تلك التكاليف التي تحدث تغيير البنزين في المملكة العربية السعودية.
سعر البنزين الجديد بالمملكة
ينتظر الكثير بالمواطنين في المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين بالمملكة في شهر مارس سنة 2021 وبالأخص في هذه الأيام، وهذا بسبب إعلان شركة أرامكو عن أسعار البنزين في السواء سواء كان بنزين 91 أو إلى أسعار بنزين 95.
كما تقوم بالإعلان عن المنتجات البترولية الأخرى التي تستعمل في المملكة العربية السعودية مثل الكيروسين والوقود، بل يوجد خبرًا لم يتم صدوره بأيًا من القرارات الرئيسية حول هذه الأسعار من شركة أرامكو بهذا الموضوع.
كما أن المتابعين يقومون بتوضيح أسعار البنزين بالمستوى العالمي الذي حصل على زيادات أثناء الأيام الماضية، مما ساعد شركة أرامكو بقيامها بالعديد من التحديثات عن سعر البنزين في المملكة أثناء شهر مارس عام 2021.
أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية في مايو
يكون سعر البنزين في محطات الوقود بالمملكة العربية السعودية، هو:
- سعر بنزين 91: 1.99 ريال للتر.
- سعر بنزين 95: 2.13 ريال للتر.
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