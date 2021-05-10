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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفع الفواتير الشهرية عبر بوابة حياك في المقال التالي
عمر شويل - جدة دفع الفواتير الشهرية عبر بوابة حياك، إن الحكومة في المملكة العربية السعودية تقدم لمواطنيها بوابة حياك, وهى عبارة عن خدمة إلكترونية يتم استخدامها في جميع أنحاء المملكة, ويتم استخدام هذه البوابة لمعرفة فواتير المياه من خلال الهاتف المحمول, ودفعها من خلال الهاتف, حيث أن بوابة حياك ترسل رسالة نصية كل شهر للمستخدم بقيمة رسوم الفاتورة, بالإضافة إلى أنها تقدم خدمة البلاغ عن المشكلة إن كانت متعلقة بالماء, أو متعلقة بالفاتورة.
دفع الفواتير الشهرية عبر بوابة حياك
إن بوابة حياك تقدم لجميع المواطنين في أنحاء المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات المتعلقة بالوزارات مثل المياه, والكهرباء, فيمكن للمواطن أن يستعلم عن الفاتورة, ويمكنه أيضاً أن يقدم الشكاوى, من أهم الخدمات التي تقوم بوابة حياك بتقديمها للمواطنين ما يلي:
- يمكن للمواطن في المملكة العربية السعودية أن يعرف قيمة فاتورة منزله, أو قيمة فاتورة شركته, سواء كانت فاتورة المياه, أو فاتورة الكهرباء.
- يمكن للمواطن أن يقدم شكوى من خلال موقع بوابة حياك, إن كانت فاتورته غير صحيحة.
- يمكن للمواطن أن يقدم شكوى للوزارة إن كان يعاني من أي تلف موجود عنده, وسوف تتواصل معه خدمة العملاء الخاصة بالشركة, ويقوموا بتحديد موعد لإصلاحه.
- يمكنك الاستعانة بموقع بوابة حياك إن كنت تحتاج أن تقوم بتركيب خزان للماء جديد في المنزل.
- يمكنك أن تقوم بطلب خدمة المياه حتى ولو كان هذا الطلب لأول مرة.
- يمكنك الاستعلام عن قيمة فواتيرك الشهرية.
خدمات موقع بوابة حياك
إن بوابة موقع حياك لا تقدم خدمة معرفة الفواتير فقط, بل أنها أيضاً تمكنك من دفع الفواتير المستحقة ببطاقتك الائتمانية بخطوات سهلة وبسيطة, وسوف نشرح لكم كيف يمكنك أن تقوم بدفع الفاتورة المستحقة في السطور القليلة القادمة:
يمكن للمواطن أن يقوم بالدخول للموقع الرسمي لبوابة حياك .
- يقوم المواطن بتسجيل حساب جديد وملئ البيانات الكاملة, أو تسجيل الدخول إن كان لديه حساب بالفعل.
- يقوم المواطن باختيار وزارة البيئة.
- ثم يختار المواطن خدمة فع الفاتورة.
- ثم يقوم المواطن بتسجيل بعض البيانات المهمة, رقم بطاقته الشخصية, ورقم العداد المنزلي.
- ثم يمكن للمواطن أن يقوم بالدفع الآن من خلال بطاقته الائتمانية.
- إن كان هناك أخطاء في فاتورتك الشهرية, يمكنك أن تقوم بتقديم شكوى بقيمة الفاتورة من خلال بوابة حياك, وذلك من خلال قائمة تقديم الشكاوى, وتقوم بإدخال الرقم الخاص بالعداد وتقديم الشكوى بشكل تفصيلي.
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