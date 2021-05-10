نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهاية إجازة عيد الفطر السعودية 1442: متى أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد نهاية إجازة عيد الفطر السعودية 1442 وفق ما صدر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الوزارة عن موعد بدء إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي بشكل رسمي من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومن يرغب في الحصول على أدعية ليلة القدر وعلاماتها ودعاء الليلة المباركة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحصول أيضاً على عبارات معايدة عيد الفطر المبارك 2021م، إلى جانب التعرف على موعد أول أيام عيد الفطر 1442 أو تاريخ وقفة عيد الفطر فلكياً في السعودية لحين ثبوت هلال شهر شوال، إلى جانب التعرف على تاريخ نهاية إجازة العيد، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

موعد نهاية إجازة عيد الفطر السعودية 1442

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرار الخاص بتحديد موعد إجازة عيد الفطر للقطاع العام الحكومي وفقاً للفقرة “ج” من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وموعد بدء إجازة العيد للقطاع الخاص وغير الربحي، ويجب على صاحب العمل التقيد والالتزام بما ورد بحكم الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية.

ونظراً لزيادة الاستفسار حول موعد نهاية إجازة العيد 2021م بالقطاعين العام والخاص، للتعرف على موعد إجازة البنوك في عيد الفطر وغيرهم من القطاعات الأخرى سواء عامة أو خاصة، فقد قمنا بتوفير موعد نهاية وبداية الإجازة الخاصة بعيد الفطر بالقطاعين من خلال الجدول التالي:

القطاع بداية إجازة عيد الفطر نهاية الإجازة القطاع العام نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 24 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 6 مايو 2021م 5 شوال 1442هـ القطاع الخاص وغير الربحي نهاية دوام يوم الثلاثاء بتاريخ 29 رمضان 1442هـ. تستمر لمدة أربعة أيام

ومن يرغب في معرفة على موعد وقفة عيد الفطر في مصر لعام 2021م، أو يرغب في الحصول على دعاء للنفس والزوج في ليلة القدر المباركة 1442، أو الحصول على رسائل تهنئة عيد الفطر 2021 أو عبارات التهنئة بالعيد بأجمل عبارات التهنئة والتبريكات، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

مصرف الراجحي في عيد الفطر

أعلن مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية عن أنه سيكون في خدمة عملائه خلال إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً جميع أيام الإجازة باستثناء يوم الجمعة وأول يوم العيد، ومن يرغب في التعرف على فروع بنك الراجحي المعلن عن عملها خلال الإجازة، يمكنه ذلك من خلال الصورة التالية: