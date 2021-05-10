حساب المواطن بدء عملية إيداع الدعم المخصص لشهر مايو، ورابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 42 برقم الهوية

تم الإعلان اليوم من قبل برنامج “حساب المواطن”، عن بداية عملية تقديم الدعم للشهر مايو الحالي والمخصص للأفراد المستفيدين الذين طلباتهم مكتملة في البرنامج، ونشر برنامج “حساب المواطن” عبر حسابه الرسمي بتويتر تغريدة مؤكدا عن إيداع الدعم المخصص لشهر مايو وسيستمر الإيداع حتى نهاية يوم الاثنين، ويذكر أنه وفي وقت مضى نشر البرنامج، كل التفاصيل المتعلقة بالدفعة الجديدة الواحدة والأربعون والمتعلقة بشهر أبريل، حيث قد تم إيداع مبلغ مقدر ب 1. 9 مليار ريال سعودي والذي خصص لدعم المستفيدين الذين أكملت طلبياتهم لشهر أبريل، حيث وصل عدد المستفيدين الذين يحوزون معايير الاستحقاق في الدفعة 41 أكثر من عشرة ملايين مستفيد وتابع له، كما وصل مبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة للدفعة السابقة وبأثر رجعي تقريبا عشرون مليون ريال سعودي، ليبلغ مجموع ما تم دفعه من قبل البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه أربعة وتسعون مليار ريال منها مبلغ مقدر ب704 ملايين ريال سعودي قدمت كتعويضات للدفعات السابقة.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن 1442 برقم الهوية

تستطيع الآن إذا كنت أحد الأفراد الذين قدموا على حساب المواطن للدفعة 42 المخصصة لعام 1442 أن تستفسر على وضعيتك هل إن من المستفيدين أو غير مستفيد من خلال الولوج للبوابة الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

تحديث البيانات في حالة لم يتم الموافقة على المستفيد

إذا دخلب للبوابة الالكترونية وقمت بجميع الاجراءات المذكورة سابقا وكانت النتيجة انه لم يتم قبولك، من الضروي عليك ان تتطلع مجددا على كل الشروط للتاكد هل الشروط المدرجة متوفرة فيك ام لا، وجيب عليك تقديم ما يثبت بأنك من بين المؤهلين على الاستفادة من المنحة المخصصة ومن ثم إعادة التقديم، كما انه يمكنك إعادة تحديث بياناتك من اجل الحصول على فرصة للاستفادة من المساعدات المقدمة للفقراء والمساكين وأصحاب الدخل الضعيف والمقدرة بـ600 ريال مسلمة من برنامج حساب المواطن.