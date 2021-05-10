نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف الآن تسعيرة بنزين ارامكو الجديدة لشهر مايو 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنزين ارامكو ، يترقب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية معرفة سعر البنزين الجديد الذي يتم العمل به في شهر مايو 2021، حيث يقوم موقع ارامكو للبنزين بتحديث أسعار البنزين الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي في مراجعتها الدورية التي تتم كل ثلاثة أشهر، حيث تتعرض اسعار البنزين للانخفاض أو الارتفاع وفقا للكثير من العوامل الاقتصادية أهمها هو سعر تصدير المملكة العربية السعودية للخارج، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على ارامكو اسعار البنزين الجديده لشهر مايو 2021 التي يتم العمل بها في جميع محطات الوقود المتواجدة في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة أخر الأخبار .

تسعيرة بنزين ارامكو الجديدة

تسعيرة بنزين ارامكو الجديدة سوف تعلن عنها في يوم الاثنين 10 مايو 2021 والتي يتم العمل بها بدءا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، حيث يتم تطبيق سعر بنزين لشهر مايو 2021 في جميع محطات الوقود المتواجدة في المملكة العربية السعودية، نحن إلى الآن لا نعرف هل تم زيادة اسعار البنزين أو أنها قد انخفضت أرامكو أسعار البنزين هذا الأمر سوف نعرفه خلال الساعات القليلة القادمة حين تقوم شركة أرامكو السعودية بعمل مراجعة سعر البنزين الجديد الذي يتم تطبيقه في مايو 2021 في المملكة العربية السعودية .

شركة أرامكو أسعار البنزين لشهر مايو 2021 في السعودية

نحن الآن في انتظار قيام شركة ارامكو تحديث اسعار البنزين ارامكو الجديدة لشهر مايو 2021 في المملكة العربية السعودية، وهذه هي أسعار بنزين ارامكو الحالية المتواجدة في جميع محطات الوقود السعودية :

سعر البنزين 91 هو 1.9 ريال سعودي لكل لتر .

هو 1.9 ريال سعودي لكل لتر . سعر بنزين 95 هو 2.04 ريال سعودي لكل لتر .

سعر الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي لكل لتر .

سعر الديزل هو 0.52 ريال سعودي لكل لتر .

سعر البترول هو 0.75 ريال سعودي لكل لتر .

خلال الساعات القليلة القادمة سوف تقوم شركة أرامكو المتخصصة في شؤون النفط بعمل مراجعة دورية وتحديث سعر بنزين ارامكو لشهر مايو 2021 في اليوم العاشر من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تطبيق سعر البنزين غدا الثلاثاء الموافق يوم 11 مايو 2021 ميلاديا .