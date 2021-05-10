اليوم إيداع الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن عبر الضمان الاجتماعي

يتم اليوم إيداع الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن والذي يترقبه الكثير من المواطنين من مستحقي الضمان الاجتماعي، حيث سوف يتم صرف الدفعة الجديدة خلال ساعات قليلة وفقا لما تم الإعلان عنه من خلال وزارة التنمية الاجتماعية التي تقوم بالإشراف على عمليات الإيداع، وبرنامج حساب مواطن هو دعم مالي شهري يقدم لعدة فئات بعينها من المواطنين السعودية، وهو برنامج تابع للضمان الاجتماعي السعودي، من أجل الحفاظ على حياة كريمة لجميع المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة، وتزايدت التساؤلات هذه الأيام عن مواعيد صرف وإبداع الدفعة ٤٢ من حساب مواطن الخاصة بشهر مايو ٢٠٢١، ومن الجدير ذكره أن هذه المنحة تصرف ف بشكل شهرى لإعانة المواطنين المستفيدين منها على الأسعار العالية وظروف المعيشة الصعبة والقضاء نهائيا على حالات العوز والفقر داخل المملكة، وتشيد جميع الدول العربية والأجنبية بما تقدمه المملكة من مساعدات ودعم كافة لمواطنيها.

إيداع حساب المواطن الدفعة 42



يتم صرف برنامج الدعم النقدي حساب مواطن في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذا من الجدير ذكره أنه سيتم صرف الدفعة ٤٢ لمستحقيها غدا الاثنين الموافق ١٠ مايو، وبالفعل تم إيداع المبالغ النقدية الخاصة بالبرنامج في الحسابات البنكية للمواطنين، وسوف يتمكن الجميع من صرف مستحقاتهم بداية من اليوم الإثنين.

الاستعلام عن حساب المواطن

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مدى استحقاق الدفعة مباشرة من خلال الدخول على الإنترنت وإدخال بيانات الفرد على موقع وزارة التنمية الاجتماعية وسوف يتم الإعلان عن كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطن.

من ناحية أخرى استطاع برنامج حساب مواطن والمقيمين عليه تحقيق إنجازات علمية جديدة، حيث حصل على جائزة القمة العالمية وذلك لما قدمه من مسابقة مسار الحكومة الإلكترونية، من قبل الأمم المتحدة.