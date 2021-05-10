نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن في رمضان وكيفية استخدام الحاسبة التقديرية لاحتسابه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن في رمضان حيث يسعى الكثير من المواطنين السعوديين في هذه الأيام إلى معرفته ومتى سيكون هل قبل عيد الفطر المبارك أم بعده، وذلك لأن الكثيرين من الأسر محدودة الدخل تعتمد عليه كثيراً في توفير احتياجاتهم الأساسية في كل شهر، وحيث أن هذا هو الهدف الأساسي من برنامج حساب المواطن لمساعدة الأسر من محدودي الدخل وذلك في ظل إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن ذلك الوقت وهى تمشي في خطى متقدمة وموفقة لتحقيق إنجازات جديدة باسم الوطن بفضل الله تعالى فقد سمي برنامج حساب المواطن في القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS باسم البطل.

متى موعد صرف حساب المواطن الدفعة ٤٢ في رمضان:

لقد ذكر المسؤولين عن برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم تحديد موعد صرف الدفعة ٤٢ لشهر رمضان المبارك وذلك يوم 28 رمضان 1442 هجريا والموافق 10 مايو 2021 ميلاديا أي قبل أجازة عيد الفطر المبارك، وقد سبق وتحدثنا عن كيفية تحديث بيانات حساب المواطن

كيفية استخدام الحاسبة التقديرية في حساب المواطن:

وهى أحد أنظمة برنامج حساب المواطن التي تمكنك من معرفة مدى استحقاقك للدعم أو لا من خلال الإجابة على عدة أسأله، يجب مراعاة الدقة والمسؤولية في الإجابة عنها وذلك كما يلي؛

قم بالذهاب إلى رابط حساب المواطن.

ومنها قم بالضغط على أيقونة السياسات.

ومنها مباشرة إلى الحاسبة التقديرية.

قم بالإجابة على الأسئلة المطلوبة بنعم أو لا.

مثل هل انت مسجل في البرنامج أم لا، وهل انت رب أسرة أم لا، وإذا كنت رب أسرة يجب إدخال البيانات المطلوبة من عدد التابعين بعمر أكثر من 18 عام، وعدد التابعين من عمر أقل من 18عام، ثم إدخال إجمالي مجموع دخل الأسرة للزوج والزوجة والأبناء.

ثم التأكيد على نقطتين وهما التسجيل في البرنامج، وإدخال بيانات الأفراد صحيحة في بوابة حساب المواطن.

بعد الضغط على مربعات التأكيد، قم بالضغط على احسب.

ليظهر لك المبلغ التقديري للدعم في خانة أسفل خانة إجمالي الدخل للأسرة.

وبذلك تكون قد أتممت عملية احتساب القيمة التقديرية التي يمكنك الحصول عليها من الدعم المالي لحساب المواطن بشرط أن تكون بالفعل أحد المستحقين مع مراعاة التأكد من مدى صحة البيانات المدخلة.