نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن رسميا إقامة شعيرة الحج 2021 وشروط الحج لعام 1442ه في المقال التالي
وزارة الحج والعمرة، أصدرت اليوم دولة المملكة العربية السعودية، وبصفة رسمية عزمها عن الترتيب لأقامة شعائر الحج للعام 2021، دون ان ان تتطرق لقضية السماح وإستقبال الحجاج من خارج المملكة او انه سوف تكون شعيرة الحج مقتصرة على الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية كما حدث العام الماضي وذلك بسبب كوفيد-19، ونوهت وزارة الحج والعمرة بالمملكة انها قررت السماح بإقامة شعيرة الحج للعام الحالي مع مراعات الإجراءات التي تظمن سلامة الحجاج والحفاظ على صحتهم، مع اخذ كل التدابير والإجراءات الصحية والامنية من اجل ان يمر موسم الحج بخير على كل الحجاج وتادية مناسك الحج في ظروف مريحة.
وكالة الأنباء السعودية كل الجهات سواء الامنية او الصحية في المملكة تسعى لانجاح حج 2021
انطلاقا من مبدأ الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد تسعى المملكة العربية السعودية لتسهيل عملية أداء مناسك الحج والعمرة وتسهيلها على ضيوف بيت الله الحرام والقادمين من أجل زيارة مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا وفقا لم تطرقت إليه وكالة الأنباء السعودية الرسمية، كما نوهت وزارة الحج والعمرة السعودية على أن كل الجهات سواء الأمنية أو الصحية في المملكة تسعى إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تضمن في الحفاظ على صحة الحاج أو المعتمر، كذلك هناك تقييم يومي للأوضاع من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأضافت بأنه من المقرر الإعلان في وقت لاحق عن كل التفاصيل والإجراءات والخطط من أجل إقامة شعيرة الحج لعام 1442 هجري، يذكر أنه كانت هناك أخبار رائجة من مسؤولين سعوديين تؤكد أنه من بين ضوابط الحج للسماح بقدوم الإفراج من خارج المملكة وهو شرط حصولهم على تلقيح ضد فيروس كورونا كما يتم اخضاعهم للحجر.
أهم الشروط المتوقعة من وزارة الحج والعمرة لأداء شعيرة الحج 2021
- تلقي الحجاج سواء القادمين من الخارج أو المقيمين لقاح فيروس كورونا قبل دخول شهر ذي الحجة وخظوعم للعزل لمدة اثنان وسبعون ساعة بمجرد وصولهم للمملكة لأداء مناسك الحج.
- يجب على الجميع التقيد بارتداء الكمامة وفي جميع الأوقات.
- إمكانية استثناء الأشخاص الأكبر سنا من الترشح للحج والذين يعتبرون أكثر عرضة للوباء، وسيكون الحج لكل من يكون عمره في حدود 18 سنة إلى 60 سنة.
- تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا والتقيد بها من قبل الجميع.
وهذه هي الشروط المتوقعة من اجل أداء فريضة الحج في انتظار تأكيد ذلك في المملكة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
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