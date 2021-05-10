موعد إيداع حساب المواطن للدفعه ٤٢ لشهر مايو 2021 يبحث عنه الكثير من المواطنين المستفيدين بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة هل يتم صرفه في موعده أم سيتم تأجيله بسبب الإجازات أو العطلات، وسوف نتناول في مقالنا هذا كافة ما يحتاج معرفته المواطنين عن موعد الإيداع والصرف.

الاستعلام عن حساب المواطن للدفعه ٤٢ لشهر مايو

يمكن للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن معرفته موعد الإيداع والاستفسار عن أهلية الدفعة من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن أولًا بالدخول لحساب المواطن على الإنترنت.

اختيار القائمة من الخدمات الإلكترونية.

يتم اختيار الاستفسار عن نتائج الأهلية.

كتابة رقم الهوية للمستفيد في خانته المخصصة.

كتابة رقم التحقق البشري.

اختيار الاستعلام عن الأهلية.

يقوم الموقع بفتح صفحة أخرى يعرض فيها الأهلية.

موعد إيداع حساب المواطن للدفعه ٤٢ لشهر مايو 2021

سوف يتم صرف إيداع حساب المواطن الدفعة 42 لشهر مايو 2021م وذلك في موعدها المحدد ككل شهر.

يتم الإيداع للمستحقين في يوم 10 من كل شهر ميلادي أي سيتم صرفها يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021م.

يوافق هذا يوم 28 من رمضان 1442هـ، وفي حالة إذا كنت أحد المستحقين فسوف يتم إيداع الاستحقاق في حسابك نهاية شهر رمضان.

وذلك من أجل التخفيف عن محدودي الدخل والدخل المتوسط بعد تزايد الأسعار في المملكة.

طريقة الاستعلام عن حساب مواطن 1442

يمكن للمواطنين الاستعلام عن دعم حساب المواطن الخاص بهم من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

يتم اختيار “الاستعلام عن حساب مواطن”.

إدخال الهوية الخاصة بصاحب الحساب في خانة اسم المستخدم.

· إدخال كلمة السر في خانة كلمة المرور.

الضغط على عرض.

تظهر للمستخدم كافة البيانات الخاصة بالدعم من وجود الأهلية من عدمه وكذلك قيمة الدعم.

بهذا نكون قد تعرفنا على مقالنا هذا الذي يحمل عنوان موعد إيداع حساب المواطن للدفعه ٤٢ لشهر مايو 2021 وعلى كافة ما يخص الاستعلام عن دفعة الاستحقاق لدعم حساب المواطن لهذا الشهر ومتى يتم الصرف لمواطنين المستحقين، ونود أن يكون نال إعجابكم.