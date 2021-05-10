نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن لشهر مايو وبدء إيداع المبالغ للمستفيدين حتي يوم الاثنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن لشهر مايو وتم البدء بعد التصريح الرسمي من قبل المسئولين عن البرنامج أنه تم إيداع كافة المبالغ لكل المستفيدين حتي يوم الاثنين القادم ويتم إيداع حساب المواطن لكافة المستفيدين والذين اكتملت الطلبات الخاصة بهم والمستوفين الشروط التي تم النص عليها من البرنامج حيث قامت الجهات المعنية بهذا الشأن في الآونة الأخيرة بوضع بعض الضوابط لكي ما يتم إيداع دعم حساب المواطن وكانت الضوابط تشمل الفرد المستقل وحيث كانت أيضاً من ضمن الضوابط التي تم وضعها في برنامج حساب المواطن أنه تم تعليق تسجيل أي فرد من الأفراد الجدد الراغبين في تسجيل حساب المواطن جديد لكي ما يستفاد من البرنامج كما تم أيضاً وضع ضوابط خاصة بتحديد الحد الأعلى لكي ما يتم بناءً عليه تحديد الاستحقاق من عدمه في دعم حساب المواطن .

حساب المواطن لشهر مايو وما هي الضوابط التي تم وضعها بشكل تفصيلي

تمت الإشارة من الجهات المعنية بأنها قامت بوضع بعض الضوابط الجديدة لكي ما يتم الاستفادة من حساب المواطن وعلي الجميع مراعاة هذه الضوابط الجديدة والتي سنتعرف عليها بشكل تفصيلي فيما يلي :-

تم التعليق بشكل كامل لتسجيل أي مستفيد جديد في البرنامج . تم تحديد الحد الأقصى لكي ما يتم تحديد الاستحقاق من عدمه من الجهات المعنية . تعليق كافة الطلبات الجديدة لأي شخص متقدم للبرنامج للاستفادة من الدعم في حساب المواطن لشهر مايو . ينطبق الشرط السابق ليس علي الدفعة الحالية فقط ولكن منذ صدور القرار الخاص بالدورة 28 لعام 2020 . يجب علي كل شخص مستقل أن يقدم ما يثبت استقلاليته والذي بلغ سن ثمانية عشر عاماً أو أكثر . يتم تقديم أحد الإثباتات الحكومية التالية وهي عقد أيجار موثق من منصة أيجار الموحدة صك يثبت ملكية سكنه أثبات رسمي لسكن جامعي لكي ما يتم إيداع دعم حساب المواطن في حسابه . تم أعطاء مهلة من قبل المسئولين حتي يوم 10 من شهر يونيو القادم لكي ما يتم تعديد أي مستندات مطلوبة حتي يكون هناك الضمان في استمرارية برنامج حساب المواطن لكافة المستفيدين . يجب أتباع كافة الضوابط السابقة والتي تم توضيحها من الجهات المعنية لكي ما يكون هناك الضمان في الاستحقاق للصرف في البرنامج وكما هو موضح أيضاً علي الموقع الرسمي .

ما هو الحد الأقصى للاستحقاق الذي تم وضعه من الجهات المعنية

تم التوضيح من حساب المواطن ومن ضمن الضوابط الجديدة التي تم وضعها أنه تم وضع الحد الأقصى الخاص بالاستحقاق للصرف وذلك يتم بناءً علي احتساب قيمة الاستحقاق الذي يكون بشكل فعلي لكل شخص متقدم مستفيد من البرنامج يتم الاحتساب بشكل مقدار متغير وشرك أساسي أن لا يتجاوز المخصص الخاص بالدعم في حساب المواطن ما هو تم تحديده في الدورة رقم 28 لشهر مارس من عام 2020 ميلادياً .

حساب المواطن لشهر مايو وكما تم التوضيح في بداية المقال أنه تم البدء في إيداع المبالغ في الحسابات والتي تتم حتي يوم الاثنين القادم ووفقاً لما تم الإشارة أليه من الضوابط كما هو معلن من الجهات أن الطلبات الجديدة الخاصة بكافة المستفيدين موقوفه في الوقت الحالي إلي أن يتم الإعلان بتصريح رسمي يغير هذه السياسات الخاصة بتسجيل طلبات جديدة .