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عمر شويل - جدة أرامكو تعلن تسعيرة مايو 2021 وجدول أسعار البنزين الجديدة، العديد من محركات البحث من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية تتحرك بشدة لمعرفة اسعار البنزين الجديدة خاصة بنزين 91 وكذلك 95 حيث تعتبر الفئات الأكثر استهلاكا من قبل المواطنين، ونستعرض معكم الآن عبر موقعنا التفاصيل الكاملة عن الأسعار التي يترقبها الألف من المستهلكين، والتي تتغير بشكل شهري وتشهد إرتفاع او انخفاض ويرجع ذلك الي حوكمة الوقود والطاقة الذي يوثر مباشرة عليها.

سعار البنزين في السعودية

من المعتاد إن تتغير تسعيرة البنزين في السعودية بشكل شهري، بعد أن قامت الشركة بتغيير نظامها القديم من ريع سنوي الي مراجعات دورية شهرية للبترول وكافة مسشتقات الوقود ومنتجات الطاقة، ونتيجة تفشي وباء الكورونا الذي آثر بوضوح علي كافة الدول العربية وكذلك الدول الأجنبية تأثرت تسعيرة البنزين في السعودية هي الاخري بكافة التغيرات المستحدثة التي تواجها كافة بلاد العالم، ومع تأزم الأوضاع في الهند اصبح الوضع متوتر بصورة واضحة وأثر بشكل ملحوظ علي كافة قطاعات الوقود، واليكم جدول أسعار البنزين اليوم.

أرامكو تعلن تسعيرة مايو 2021 وجدول أسعار البنزين الجديدة

وخلال ساعات أرامكو تعلن تسعيرة مايو 2021 وجدول أسعار البنزين الجديدة، حيث انة مساء اليوم الحادي عشر من الشهر تقوم الشركة باجتماع لإعتماد التسعيرة الجديدة وتطبيقها في المملكة العربية السعودية صبيحة يوم الحادي عشر من الشهر، واليكم عرض تفصيلي باسعار البنزين في السعودية اليوم

بنزين 91 1.9ريال سعودي.

بنزين 95 2.04ريال سعودي.

الديزل 0.52 ريال سعودي.

كيروسين 0.70ريال سعودي.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

علما بأن هذة الأسعار مطبقة في جميع محطات الوقود حول مدن المملكة العربية السعودية منذ اعتمادها في العاشر من ابريل الماضي، ويستمر العمل بها حتي مساء الغد الاثنين لحين إعلان أسعار مايو 2021.

توقعات جديدة للأسعار

نجد ردود أفعال كثيرة وتغييرات واضحة علي كافة الأصعدة ومنها قطاعات انتائج الوقود والتي تاثرت بوضوح بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد في الموجة الثالثة في الهند، وقد تشير بعض التوقعات الي انخفاض أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021 لأكثر من نصف الثمن، وجميعها تكهنات والموكد إن إجتماع الشركة اليوم سوف يحسم الأمر، وسوف نستمر معكم في تغطية التفاصيل الجديدة.