شروط وخطوات التقديم علي منح أراضي الديوان الملكي بطريقة مقبولة

منح أراضي الديوان الملكي التي يتوجه إليها شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين في جميع محافظات المملكة والتي تقع تحت مسمي سكني وتكون تحت أشراف وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان السعودية، وهذه الأراضي تكون ضمن ما تقدمه الحكومة السعودية كمنح للمواطنين السعوديين وذلك بعد إعلان الحكومة عن وجود أراضي متاحة للمنح وفقًا للطلبات المنح السامية والتي تكون تحت أشراف الديوان الملكي السعودي والتي يمكن الاستعلام عنها من خلاله، الحصول على قطعة أرض مجانًا من وزارة الإسكان في المنطقة التي ترغب بها عبر عدة طرق وليس فقط عبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها على الموقع الإلكتروني للوزارة، فيمكن تقديم طلب الحصول على قطعة أرض من الديوان الملكي بأكثر من طريقة والتي سوف نذكر منها أهمها في السطور التالية.

شروط التقديم علي منحة ارض من الديوان الملكي

وجهزت وزارة الإسكان السعودية عدد من ألأراض التي يتم منحها للمواطنين السعوديين دون مقابل مالي يذكر ويكون هذا في المقام الأول وفق الشروط التي حددتها الوزارة وأهم تلك الشروط كما يلي:

يقوم المستفيد باستخراج ترخيص البناء في خلال 6 أشهر من استلام قطعة الأرض. بعد سنة لابد أن يكون أنهي المتقدم بناء المسكن. بعد ثلاث سنوات لابد أن يكون أنتهي المتقدم جميع الأعمال الإنشائية حتى يكون منزل صالح للمعيشة. بعد أتمام الخطوات السابقة يتم تملك هذه الأراضي للمستفيدين منها.

خطوات التقديم علي منحة ارض من الديوان الملكي

وحتى يتمكن المواطنون من التقديم للحصول على منحة أرض مجانية عليهم اتباع ما يلي:

الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان السعودية.

الضغط على أيقونة سكني.

سوف تنتقل الصفحة إلى الصفحة الخاصة ببرنامج سكني وبها يجب الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية.

التأكيد على (أنا لست روبوت).

الضغط على التالي.

أو تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد بالضغط على “تسجيل الدخول عن طريق منصة النفاذ الموحد”.

تسجيل بيانات الدخول لبوابة النفاذ الوطني المتمثلة في: اسم المستخدم، كلمة المرور، الرمز المرئي، الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بعد ذلك سيتلقى المستخدم رسالة نصية على رقم الجوال المسجل في أبشر تحتوى على رمز التحقق.

تسجيل رمز التحقق في الخانة المخصصة له.

ومن ثم يجب الضغط على أيقونة (التالي).

الجدير بذكر انه يوجد أشكال اخري لدعم المواطنين ذات الدخل المحدود أو متوسطي الدخل والذين هم فعلا يحتاجون إلى دعم حقيقي ولهذا قامت وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بإنشاء برامج ومنتجات خاصة بهم والتي سبق وتحدثنا عنها وهي طريقة وشروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وغيرها من الخدمات الأخري التي قدمها الوزارة للدعم المباشر لكافة فئات المجتمع السعودي.