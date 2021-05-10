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عمر شويل - جدة حساب المواطن ايداع الدعم المُخصص لمستفيدي شهر مايو الدفعة 42 ، يسعى الكثيرون من السعوديين إلى البحث عن موعد إيداع حساب المواطن السعودي الذي يعتبر بمثابة طوق النجاة لبعض فئات المجتمع من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وصاحبة الدخل المحدود لإعانتهم على الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها وخاصة في ظل التوسعات الاقتصادية في البلاد.

تم إطلاق برنامج حساب المواطن السعودي في ديسمبر 2017 مـ لحماية الأسر السعودية من الأثار المترتبة على التوسعات الاقتصادية المختلفة الأمر الذي أدى إلى وقوع عبء على بعض فئات المجتمع، وزيادة فى راحة المواطنين السعوديين أطلق برنامج حساب المواطن في 2019 مـ تطبيقًا للهواتف الذكية حتى يستطيع السعوديون بسهولة الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بهم وتعديلها وعرض التفاصيل الخاصة بالدفعات المالية.

انجازات حساب المواطن خلال الربع الأول من عام 2021م

حقق حساب المواطن السعودي العديد من الانجازات الكبيرة خلال هذا العام الحالي 2021م وفقًا لرؤية المملكة لعام2030 في تقديم الخدمات الكثيرة للمواطنين السعوديين من خلال توفير الدعم المادي لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية.

حساب المواطن ايداع الدعم المُخصص لمستفيدي شهر مايو الدفعة 42

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر عن ايداع الدعم المُخصص للدفعة 42 وذلك وفقًا لرؤية المملكة لعام2030 لمستفيدي شهر مايو 1442هـ المكتملة طلباتهم في حساب المواطن ويستمر الإيداع حتى نهاية يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر مايو 2021 م.

الفئات المستفيدة من الدعم المادي المُخصص عبر حساب المواطن

حدد البرنامج الفئات المستفيدة من الدعم المادي المُقدم وهى الأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، وغيرها من الفئات الآخرى وهى كالتالى:

المرأة المتزوجة من رجل سعودي الجنسية.

الأعزب سعودي الجنسية.

المرأة غير العاملة والتي تحمل الجنسية السعودية ومتزوجة من أجنبي.

الأسرة السعودية المُقيمة بالمملكة العربية السعودية.

المواطن الأجنبي بشرط امتلاكه بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط التي يجب مراعاتها للحصول على الدفعة 42

هناك بعض الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها عند الحصول على الدفعة ومن هذه الضوابط ما يلي:

الحرص على صحة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد ومطابقتها للمستندات المُقدمة للجهات الحكومية.

عدم تواجده داخل دار إيواء أو داخل السجن.

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

حصول المُتقدم بطاقة التنقل داخل المملكة.

خطوات الاستعلام عن الدفعة 42 لحساب المواطن 1442هـ