موعد العيد في السعودية 1442 حسب تقارير الحسابات الفلكية وتوقيت صلاة العيد في السعودية بجميع المدن

موعد العيد في السعودية، لم يتبقى سوى بضعة أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، وكثير من المقيمين في المملكة يتساءلون عن موعد العيد في السعودية حتى يقوموا بعمل التجهيزات الخاصة به، والتي هي من طقوس الكثير من العائلات في المملكة العربية السعودية حتى يستطيعوا تقضية هذا اليوم والاستمتاع به على القدر المسموح به والحرص على سلامة وصحة أنفسهم نتيجة لكورونا المستجد وتفشيه بين الناس.

موعد العيد في السعودية 1442

من الطبيعي معرفة البداية لكل شهر هجري عن طريق رؤية الهلال وذلك يكون في اليوم 29 من نهاية كل شهر هجري وذلك للتأكد هل الشهر سيكون تسعة وعشرين يوما أم ثلاثون يوما، وعند رؤيه الهلال فهذا يعني أن بداية الشهر الجديد ستكون في اليوم التالي وعند عدم رؤية الهلال فإن هذا يعني ان اليوم التالي سيكون المتمم للشهر الحالي، وبناء علي الحسابات الفلكية الخاصة بموعد عيد الفطر 1442 في المملكة هذا العام فأن اليوم الأول لعيد الفطر سيكون في يوم 13 من شهر مايو لعام 2021.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية

صلاة العيد من أكثر الأشياء التي تبث السعادة في نفوس المسلمين ويحرص على تأديتها الكثير منهم، وقد أوضحت الهيئة العامة للبحوث الفلكية في المملكة إلى توقعات مواعيد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية والتي من المتعارف دائما أنها تكون بعد شروق الشمس بحوالي 25 دقيقة ، لذلك فأن الوقت المتوقع لصلاة العيد في بعض مدن المملكة ستكون كالتالي:-

صلاة العيد في السعودية