نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج تمويل آهل بدون كفيل و60 ألف ريال بلا فوائد بالتقسيط عبر بنك التسليف في المقال التالي
بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية المعروف باسم بنك التسليف يقدم منتج آهل لجميع الأسر السعودية على هيئة تمويل شخصي نقدي ويصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي عند التقديم على الطلب ويشترط أقل راتب شهري من المتقدم حيث يطلب أثبات دخل شهري ثابت يصل إلى 2000 ريال سعودي فيقدم منتج تمويل آهل في السعودية لخدمة كل من يعاني من أرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المملكة فيمنح لهم ذلك التمويل كدعم لهم داخل السعودية ويسمح لهم الحصول على التمويل بأستخدام رابط التقديم على منتج تمويل آهل بفترة سداد مريحة ومجدولة حتى 60 شهر عبر بنك التنمية الاجتماعية التابع إلى ساما الذي يعرف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي في أراضي المملكة
المزايا التي يحصل عليها صاحب منتج تمويل آهل بالسعودية
أتاح الآن بنك التنمية الاجتماعية التقديم المباشر عبر الإنترنت على منتج آهل بالسعودية وهناك أقبال متزايد عليه بسبب المزايا التمويلية التي يمنحها لجميع العملاء في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً والتي سوف نتعرف عليها اليوم بالتفصيل كما يلي
- منتج تمويل آهل يمنح لجميع السعوديين بدون دفع أي فوائد إضافية
- قرض آهل الميسر بدون موافقة الكفيل الغارم ومتاح لجميع الموظفين في القطاع الحكومي كميزة أستثنائية لهم داخل السعودية
- التمويل من بنك التسليف متوافق مع الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية بالمملكة
- مبلغ التمويل يصل إلى ستون ألف ريال سعودي بالتقسيط حتى فترة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهراً
الشروط الواجبة عند طلب قرض آهل بالسعودية
- تمويل آهل يمنح لجميع الرجال والنساء الحاصلين على الجنسية السعودية ويمتلكون الهوية الوطنية سارية المدة الزمنية والتقديم عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية
- الدخل الشهري الذي يطلبه بنك التنمية الاجتماعية من منتج آهل 2 ألف ريال سعودي للموافقة على الطلب
- العمر الذي يطلبه منتج آهل بالسعودية يبدأ من 21 عام إلى 60 عام والمتقاعد إلى 70 عام وذلك المنتج مقدم من بنك التنمية الاجتماعية
- يطلب البنك موافقة الكفيل من كل الرجال والنساء المتقدمين لطلب منتج تمويل آهل في السعودية ماعدا كل موظفين الحكومة في أراضي المملكة غير مطلوب منهم توفير كفيل عند طلب التقديم
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