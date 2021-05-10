منتج تمويل آهل بدون كفيل و60 ألف ريال بلا فوائد بالتقسيط عبر بنك التسليف

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية المعروف باسم بنك التسليف يقدم منتج آهل لجميع الأسر السعودية على هيئة تمويل شخصي نقدي ويصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي عند التقديم على الطلب ويشترط أقل راتب شهري من المتقدم حيث يطلب أثبات دخل شهري ثابت يصل إلى 2000 ريال سعودي فيقدم منتج تمويل آهل في السعودية لخدمة كل من يعاني من أرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المملكة فيمنح لهم ذلك التمويل كدعم لهم داخل السعودية ويسمح لهم الحصول على التمويل بأستخدام رابط التقديم على منتج تمويل آهل بفترة سداد مريحة ومجدولة حتى 60 شهر عبر بنك التنمية الاجتماعية التابع إلى ساما الذي يعرف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي في أراضي المملكة

المزايا التي يحصل عليها صاحب منتج تمويل آهل بالسعودية

أتاح الآن بنك التنمية الاجتماعية التقديم المباشر عبر الإنترنت على منتج آهل بالسعودية وهناك أقبال متزايد عليه بسبب المزايا التمويلية التي يمنحها لجميع العملاء في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً والتي سوف نتعرف عليها اليوم بالتفصيل كما يلي

منتج تمويل آهل يمنح لجميع السعوديين بدون دفع أي فوائد إضافية

قرض آهل الميسر بدون موافقة الكفيل الغارم ومتاح لجميع الموظفين في القطاع الحكومي كميزة أستثنائية لهم داخل السعودية

التمويل من بنك التسليف متوافق مع الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية بالمملكة

مبلغ التمويل يصل إلى ستون ألف ريال سعودي بالتقسيط حتى فترة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهراً

الشروط الواجبة عند طلب قرض آهل بالسعودية