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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالساعة” مواعيد صلاة العيد في السعودية وموعد عيد الفطر بالمملكة في المقال التالي
مواعيد صلاة العيد في السعودية والتي يسعى المواطن السعودي والوافدين إلى المملكة للتعرف عليها مع انتهاء شهر رمضان الكريم والإقبال على عيد الفطر المبارك، حيث تقوم الهيئات المعنية بالمملكة، وزارة الشؤون الإسلامية، باستطلاع هلال العيد ويتم تحديد مواعيد صلاة العيد وسط ترقب ومتابعة من ملايين السعوديين ويتابعوا تغير المواعيد بين محافظات المملكة للاستعداد الجيد للصلاة ومعرفة السماح بالتجمعات أو منعها ايضا.
عيد الفطر 1442
فضل صلاة العيد للمسلمين
تعتبر صلاة العيد سنة مؤكدة أي يجب القيام بها لما فيها من تشارك روحي واجتماعي بين المسلمين، وقد قام بها الرسول الكريم والصحابة في تجمعات كبيرة وتم فيها الدعاء للمسلمين بعد الانتهاء منها والتهنئة بقدوم العيد، وقال النبي الكريم (ص) “للصائم فرحتان .. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه” صدق رسول الله، كما أعنت أحد الصحابيات، أم عطية، أن النبي أمر بذهاب النساء إلى صلاة العيد ويحرص المسلمين على تنفيذ تلك الشعيرة الهامة سنة عن الرسول لما فيها من تأكيد، بينما يتم تحديد أدائها في العامين الأخيرين حسب أوامر المملكة طبقا لتطبيق الإجراءات الوقائية ضد انتشار كرونا بين المصلين.
موعد عيد الفطر بالمملكة
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية حسب الدراسات الفلكية أن يوم العيد فلكيا يكون في يوم الخميس 13 مايو 2021 حيث يتعذر رؤية الهلال وسط الأجواء المتربة والغائمة بشكل كبير التي تشهدها المملكة في الأسبوع الماضي، بينما يتم استطلاع الهلال ابتداء من مساء الثلاثاء لمحاولة رؤية هلال العيد وفي حال تم التمكن من رؤيته يتحدد يوم العيد بالضبط بينما يكون الموعد الفلكي له في حال تعذرت الرؤية المباشرة حسب المراصد الفلكية المنتشرة بمحافظات المملكة.
مواعيد صلاة العيد في السعودية
في الرياض يكون وقت صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا وتستمر الصلاة حتى اقتراب وقت الظهيرة.
وعن مواعيد الصلوات في الرياض بأول ايام عيد الفطر فهي تكون كالتالي:
|فرض الصلاة
|وقت الصلاة
|الفجر
|03:44 ص
|العيد
|05:30 ص
|الظهر
|11:49 ص
|العصر
|03:15 م
|المغرب
|06:29 م
|العشاء
|07:59 م
مواعيد صلاة العيد بباقي مدن المملكة تكون كالتالي:
|اسم المدينة
|موعد صلاة العيد
|سكاكا
|05:47 ص
|حفر الباطن
|05:27 ص
|الدمّام
|05:14 ص
|جدة
|06:05 ص
|مكة المكرّمة
|06:03 ص
|المدينة المنوّرة
|05:59 ص
|جازان
|05:59 ص
|بريدة
|05:39 ص
|عنيزة
|05:39 ص
|القريات
|05:56 ص
|الظهران
|05:14 ص
|حائل
|05:46 ص
|القطيف
|05:14 ص
|المبرز
|05:18 ص
|الحلة
|05:32 ص
|القويعية
|05:37 ص
|نجران
|05:52 ص
|بيشة
|05:54 ص
|دومة الجندل
|05:49 ص
|ينبع
|06:06 ص
|النبك
|05:56 ص
|الطائف
|06:01 ص
|عرعر
|05:42 ص
|رفحاء
|05:35 ص
|الخرج
|05:29 ص
|الجبيل
|05:15 ص
|القنفذة
|06:02 ص
|الهفوف
|05:18 ص
|الوجه
|06:09 ص
|أبها
|05:57 ص
|المذنب
|05:38 ص
|السليل
|05:42 ص
|تبوك
|06:05 ص
|املج
|06:08 ص
|الباحة
|05:59 ص
|طبرجل
|05:54 ص
|طريف
|05:50 ص
|تربة
|05:56 ص
|جزيرة تاروت
|05:14 ص
|رابغ
|06:04 ص
|خميس مشيط
|05:56 ص
|رأس تنورة
|05:14 ص
|صبيا
|05:59 ص
|الزلفي
|05:35 ص
|سيهات
|05:14 ص
|صامطة
|05:58 ص
|سلطانة
|05:59 ص
|صفوى
|05:14 ص
|ضبا
|06:10 ص
|بقيق
|05:16 ص
|بدر
|06:04 ص
|الرس
|05:41 ص
|النماص
|05:58 ص
|العلا
|06:02 ص
|البكيرية
|05:40 ص
|عفيف
|05:47 ص
|الدوادمي
|05:40 ص
|البطالية
|05:17 ص
|الجموم
|06:03 ص
|الخفجي
|05:17 ص
|الخبر
|05:14 ص
|المنيزلة
|05:17 ص
|القيصومة
|05:26 ص
|الدرعية
|05:31 ص
|الليث
|06:03 ص
|تيماء
|05:52 ص
|سبت العلايه
|05:58 ص
|الشفا
|06:02 ص
|أبو عريش
|05:58 ص
|الدلم
|05:30 ص
|شرورة
|05:40 ص
|الثقبة
|05:14 ص
ويجب على الراغبين في أداء صلاة العيد الاطلاع على الجداول السابقة لمعرفة وقت الصلاة، كما يجب التأكد من سماح وزارة الداخلية بالمملكة على أداء الصلوات وكيفية أدائها لضمان عدم الغصابة بفيروس كرونا المستحدث.
ويكون على كل مواطن سعودي يرغب في اللحاق بالصلاة على وقتها أن يتوجه للمكان الذي تقرر أن تقام صلاة العيد فيه في وقت أبكر من الوقت المقرر لصلاة العيد وذلك لحجز الأماكن ويجب أيضا لبس الكمامات وتطهير الايدي واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بكل فرد والحرص على التباعد حتى يتم الانتهاء من السنة المؤكده بسلام وعدم تعريض النفس للخطر أو الإصابة.
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