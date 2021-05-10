نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تعلن سعر لتر البنزين في السعودية شهر مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم سعر لتر البنزين في السعودية شهر مايو والتي من المقرر أن تعلن عنه شركة أرامكو اليوم الاثنين الموافق 10-5-2021 حيث تقوم الشركة بمراجعة أسعار البنزين شهرياً كي يتم تطبيقها والهمل بها في المملكة ابتداء من غداّ الثلاثاء الموافق 11-5-2021 ويمكنكم الإطلاع على الأسعار الجديدة للبنزين في شهر مايو من خلال الرابط التالي https://www.aramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels .

أرامكو تعلن سعر لتر البنزين الجديد

يتم حتى الآن العمل بأسعار البنزين الخاصة بشهر أبريل والتي أعلنتها أرامكو من قبل للمواطنين وكانت على النحو التالي:

سعر البنزين 91:1.99 ريال.

سعر البنزين فئة 95: 2.31 ريال سعودي.

سعر الديزل سجل 0.52 ريال.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريالاً سعودياً.

والجدير بالذكر أن أسعار منتجات الطاقة يتم تعديلها وفقاً للإجراءات التي تتبعها حكومة أسعار منتجات الطاقة والمياه، حيث أن أسعار منتجات الطاقة المحلية قابلة للتغيير سواء بالارتفاع أو الانخفاض بناءً على تغير أسعار التصدير في المملكة العربية السعودية والأسواق العالمية.

أسعار البنزين الجديدة 2021 شهر مايو

قامت شركة أرامكو بتغيير فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لتكون شهرياً بدلاً من ربع سنوية كما كان متبع من قبل وتم العمل بهذا منذ شهر فبراير الماضي 2021، كما تعمل الشركة جاهدة على توفير كافة أنواع الوقود للمواطنين السعوديين والاحتياجات اليومية الهم من مصادر الطاقة المتجددة للمحركات.

حيث توفر كل من بنزين فئة 91، فئة 95، الكيروسين، الديزل الذي يعمل به الشاحنات والمركبات الكبيرة، غاز البترول المسال للمواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.