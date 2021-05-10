الآن انخفاض أسعار البنزين في السعودية مايو 2021

جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية يترقبون الإعلان عن أسعار البنزين في السعودية مايو 2021 والتي تتغير شهرياً، حيث يتم تحديد السعر الجديد للبنزين بناءً على العديد من العوامل المختلفة والتي من أولها سعر النفط العالمي وقانون العرض والطلب على منتجات الطاقة والتي من أهمها البنزين، حيث يتم تغيير الأسعار في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ليتم العمل بها فعليا في جميع المحطات ابتداءً من يوم 11 مايو 2021 الجاري.

أسعار البنزين في السعودية مايو 2021

تقوم شركة أرامكو العالمية بتحديث أسعار منتجات الطاقة شهرياً ويتم إصدار قائمة بالأسعار الجديدة في يوم 10-5-2021 والتطبيق الفعلي بداية من اليوم الذي يليه، كما يتوقع العديد من الخبراء بشركة أرامكو انخفاض سعر ليتر البنزين عن شهر مايو بسبب انتشار الفيروس المستجد بالبلاد والذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط والبنزين عالمياً.

من المنتظر أن تعلن الشركة عن الأسعار الجديدة للبنزين اليوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021 ومن المتوقع انخفاض السعر مقارنة بسعر لتر البنزين في شهر أبريل الماضي بنسبة 35% مقارنة بالسعر في الشهر الماضي والتي كانت فيه الأسعار على النحو التالي:

سعر لتر البنزين فئة 91: 1.31 ريال سعودي.

سعر البنزين 95 سجل 1.47 ريال.

سعر لتر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل سجل 0.52 ريالاً سعودياً.

سعر البنزين اليوم في السعودية

تدور العديد من التساؤلات حول الأسعار المتوقعة عن سعر لتر البنزين الخاصة بشهر مايو 2021 في المملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن تعلن عنها الشركة المسؤولة عن تحديد الأسعار الخاصة بـ الوقود والمنتجات البترولية في مختلف أنحاء المملكة العربي السعودية، منتظرين الإعلان بشكل رسمي عن الاسعار الجديدة للبنزين خلال الساعات القليلة القادمة.