نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الزواج بدون فائدة من بنك التنمية الاجتماعية حتي 60 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الزواج بدون فائدة ، في أطار تحقيق الهدف الأستراتيجي الأول لبنك التنمية الاجتماعية وهو تقديم التمويل الذي يتناسب مع إحتياجات الأسر من خلال قروض هادفة وفعالة، يعتبر تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية واحداً من أهم القروض الاجتماعية المقدمة، والذي يساعدك في تحقيق رغبتك بالزواج ومساعدتك في تحقيق حلمك بشروط ميسرة وبرسوم مجانية، وفي هذه المقالة سنتناول شروط قرض الزواج بدون فائدة وخطوات تقديم طلب تمويل الزواج أونلاين.

تمويل الزواج بدون فائدة من بنك التنمية الاجتماعية

عملاً علي تحقيق المساعدة والمعاونة للمواطنون يقدم بنك التنمية مجموعة متميزة من الحلول التمويلية أسرية تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، ويصل قرض الزواج الي 60 ألف ريال سعودي وبأقساط شهرية ثابتة من خلال شروط ميسرة ومرنة لتسهل عليك الحصول علي طلب قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية.

وتعتبر الأقساط الشهرية متناسبة مع الدخل الشهري للعميل وقيمة التمويل المطلوب:

الشروط العامة لطلب تمويل الزواج

أن يكون عمر متقدم الطلب لا يزيد عن 70 عاماً وللكفيل 55 عاماً.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري الحد الأقصي 12,500 ريال سعودي.

أن يكون مقدم طلب تمويل الزواج سيتزوج للمرة الأولى ويستثني من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.

أن تكون الزوجة حاملة الجنسية السعودية أو تحمل جنسية احد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي حالة كانت الزوجة من جنسية اخري فيشترط الحصول علي موافقة من الجهة المختصة.

أن يقدم مقدم الطلب عقد نكاح رسمي ومصدق من المحكمة وان لا يكون مر علي تاريخ الزواج أكثر من سنتين هجرية.

المستندات المطلوبة للتقديم علي طلب قرض الزواج

الحالة الأولي: أن كان مقدم طلب تمويل الزواج موظف حكومي:

صورة سارية من الهوية الوطنية.

صورة سجل الأسرة متضمنة الزوجة.

صورة عقد النكاح.

أصل نموذج 104 والذي يمكنك الحصول عليه من الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية وتعبئته إلكترونياً وتم طبعه من حساب طالب التمويل مستوفي جميع التوقيعات اللازمة وممهوراً بالختم الرسمي من جهة العمل علي أن يتعدي تاريخ الإعتماد 60 يوماً.

رقم حساب الايبان ومصدق بختم البنك وعلي محررات البنك.

كشف حساب بنكي لأخر 3 رواتب سابقة لتاريخ إعتماد نموذج 104 ممهوراً بختم البنك.

تصريح بياناتي ساري من موقع وزارة الداخلية.

في حال أن كام مقدم طلب قرض الزواج بدون فائدة زوجته الأولي متوفية فيجب عليه إرفاق صورة شهادة الزوجة الأولي وإرفاق صورة كرت العائلة المضافة فيها الزوجة المتوفية.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

الحالة الثانية: إن كان مقدم الطلب علي قرض الزواج موظف بالقطاع الخاص

يجب علي مقدم الطلب إستيفاء الوثائق الموضحة في الفقرة السابقة بالإضافة الي الأوراق الآتية:

أصل نموذج 105 ويتم طبعه من حساب طالب التمويل وتعبئته إلكترونياً ومستوفي جميع التوقيعات المطلوبة ومختوماً بالختم الرسمي من جهة العمل عن أن لا يتجاوز الإعتماد 60 يوماً.

للكفيل يجب عليه تقديم أصل تعريف بالراتب مفصل موقع ومختوم من جهة عمل علي أن لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.

للعميل مقدم الطلب تقديم أصل تعريف بالراتب مفصل موقع ومختوم من جهة عمل ومصدق من الغرفة التجارية وأن لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.

شهادة مدد وأجور من التأمينات الاجتماعية ولا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوماً.

تصريح بياناتي ساري للعميل والكفيل من موقع وزارة الداخلية.

خطوات التقديم علي قرض الزواج

كل ما عليك فعله هو الدخول علي البوابة الإلكترونية للتقديم علي طلب تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية وإتباع الخطوات التالية:

ويمكنك الاستفادة من المنتجات التمويلية الأخري لبنك التنمية مثل تمويل اهل لدعم الأسرة وتمويل كنف لمساعدة الأرامل والمطلقات ونتمني أن نكون قد قدمنا لكم في هذا التقرير الإفادة التفصيلية بخصوص تمويل الزواج بدون فائدة.