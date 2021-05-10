أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021 من أرامكو السعودية Aramco وتحديث تسعيرة بنزين 95 و92

أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021 في السعودية، تنتشر عمليات البحث حول شركة أرامكو السعودية وأهم القرارات الجديدة المقرر نشرها إلي المستهلكين عن أسعار الوقود لشهر مايو 2021، وذلك بعد قيام الشركة بتحديث أسعارها في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ليتم تغيير الأسعار المطبقة في جميع محطات الوقود إلي الأسعار الجديدة، حيث تقوم شركة أرامكو السعودية حالياً بدراسة سوق النفط العالمي، ومدى تأثير فيروس كورونا المتحور الهندي على الاقتصاد العالمي، وعليه يتم الإعلان عن أسعار جديدة اليوم ليتم تطبيقها بداية من الغد.

أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021 في السعودية

قررت شركة أرامكو السعودية بأن يتم تغيير أسعار البنزين في السعودية شهرياً منذ شهر فبراير 2020، بدلاً عن نظام الربع سنوي، لتقليل تأثير تغير الأسعار بشكل مفاجئ على المستهلكين نتيجة تغيير أسعار التصدير من السعودية إلي دول العالم، ويتم متابعة الأسعار وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والبترول، وعليه فإن المستهلكين ينتظرون بيان جديد اليوم للاعلان عن أسعار البنزين لشهر مايو خلال ساعات.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم

ويجدر الإشارة أن السعوديين يتطلعون أن تقوم شركة أرامكو بتخفيض أسعار البنزين في شهر مايو 2021، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا وانتشاره في العالم، وعليه فإننا في انتظار إعلان الشركة عن الأسعار الجديدة لنقوم بتوفيرها لكم في أسرع وقت ممكن من خلال موقعنا ثقفني فتابعونا، وحتي ذلك الحين، يتم العمل بأسعار البنزين الخاصة بشهر أبريل الماضي والتي تطبق بجميع محطات الوقود، وهي أن سعر البنزين 91 يأتي بسعر 1.99 ريال سعودي، وسعر البنزين 95 يأتي بسعر 2.13 ريال سعودي، أما عن سعر البنزين الديزل فيأتي بسعر 0.52 ريال سعودي، وسعر غاز البترول المسال يأتي بسعر 0.75 ريال سعودي.