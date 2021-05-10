أسعار البنزين الجديدة مايو 2021…رابط أرامكوا لمعرفة أسعار البنزين في المملكة

أسعار البنزين الجديدة مايو 2021، كشف الشركة السعودية للطاقة أرامكو، الیوم الإثنين العاشر من مايو 2021، بعد قيامها بالمراجعة الشهرية، عن سعر البنزين لشهر مايو 2021، والتي من المقرر أن يبدأ التقيد والعمل بها في كل ربوع ومناطق المملكة العربية السعودية بدا من غد الثلاثاء الحادي عشر من شهر مايو، وأعلنت ارامكوا عن أسعار البنزين الجديدة عبر بوابتها الإلكترونية ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها بالدخول على رابط شركة أرامكو، يذكر أن الكثير من السعوديين انشغلوا في الآونة الأخيرة لمعرفة الأسعار الجديدة من شركة أرامكو، حيث تمنى العديد من السعوديين أن تستقر أسعار البنزين عند أسعارها الحالية، وفي ظل تراجع أسعار النفط عالميا آمل البعض من السعوديين أن تتراجع أسعار البنزين لشهر مايو في المملكة.

أسعار البنزين الجديدة مايو 2021 في المملكة

يتم تعديل أسعار منتوجات الطاقة في المملكة العربية السعودية وفقا للإجراءات المتبعة في تعديل الأسعار الخاصة بمنتوجات الطاقة والمياه في المملكة، كما ان أسعار البنزين في السعودية قابلة للإرتفاع والانخفاض، لانها مرتطبة بأسعار تصدير المنتوجات النفطة من السعودية إلى كل الأسواق العالمة، وكانت أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل 2021 كالآتي:

سعر بنزين 91 1.99 ريال سعودي سعر بنزين95 2.13 ريال سعودي سعر ديزل 0.52 ريال سعودي سعر غاز البترول المسال 0.75 ري السعودي سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي

أرامكو توفر كل المنتوجات النفطية في المملكة

توفر شركة أرامكو كل أنواع الوقود في المملكة وذلك من أجل تلبية احتياجات السوق اليومية، كما تتحكم في أسعار البنزين وتعلن دوريا على أسعارها المتجددة وفقا لتطورات سوق النفط العالمية، وتوفر الشركة أنواع عديدة من البنزين منها 95 و91 من أجل توفير احتياجات المركبات التي تشتغل بالبنزين، كما تعمل على توفير وقود الديزل للمركبات والشاحنات، ومن المنتظر ان تعلن الشركة السعودية عن أسعار البنزين الجديدة 2021.