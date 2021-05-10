خطوات تجديد جواز السفر للمقيمين في السعودية

تجديد جواز السفر للمقيمين في السعودية، من اهم الاجرءات المتبعة للمقيمين في السعودية هي تجديد جواز السفر الخاص بالمقيم وتحديث البيانات الخاصة بالمقيم أيضا ، هي من اهم من ما قدمت المديرية العامه للجوزات داخل المملكة العربية السعودية بالتعاون مع نظام ابشر الإلكتروني، حيث تعطى فرصه لكل المقيمين داخل الأراضي السعودية تجديد جواز السفر إلكترونيا بدون الذهاب إلى المديرية العامه للجوزات والوقوف على الشباك الخاص بتقديم الطلبات مما يؤدى إلى أهدار الكثير من الوقت، كما عملت المديرية العامه للجوزات على اتخاذ بعض الاجراءات الخاصة لحماية المقمين وهى أن تقوم برفع البصمة الخاصة لكل صاحب جواز يريد تجديده، من اجل حماية البيانات وتسهيل اجرءات التجديد وجهزت المديرية العامه للجوزات بتجهيز موقع إلكتروني خاص بها للاستفسارات.

الاجراءات المتبعة لتجديد جواز السفر المقمين داخل السعودية وتشمل الأتي

يمكن التجديد من خلال موقع ابشر برقم الهوية أو كلمه الخاصة بالمرور. يتم اتباع الخطوات من خلال خدمات المقمين. اختيار قسم الجوزات. تحديد حاله المقيم إذا كان تابع لكفيل أم لا. أدخال المعلومات كامله عن الجواز السفر من حيث تاريخ الإصدار ورقم الخاص بالجواز والبلد التي تم أصدار الجواز منها. التأكد من دخول البيانات صحيحه.

نقل بيانات المقمين عند تجديد جواز السفر على نظام ابشر

اتجهت المديرية العامه للجوزات بنقل بيانات المقيمين داخل المملكة العربية السعودية على نظام ابشر الإلكتروني وبالأخص عند تجديد الإقامة أو جواز السفر، لذلك نقدم لكم الخطوات المتبعة على نظام ابشر وهى.

الدخول على الموقع الخاص بي أبشر الإلكتروني. اختيار قسم الجوزات وتجديد الجواز. تحديد حاله المقدم للطلب إذا كان عاملا أم كفيل. تحديد الشخص الذي تريد تحديث البيانات الخاصة به. التحقق من صحه المعلومات التي تريد نقلها إلى الموقع. بعد التأكد نضغط على الموافقة.

عوائق عدم تجديد جواز السفر للمقيمين داخل السعودية

حيث أعلنت المديرية العامه للجوزات بأنه يوجد شرط لتجديد جواز السفر والإقامة في حاله مخالفته لا تستطيع تجديد الجواز والإقامة هو الأتي.

لا يمكن تجديد أو أصدار جواز السفر في حاله وجود أي مخالفات مروريه على أن يتم سداد أي مخالفات خاصه بالجواز المراد تجديده.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر للمقيمين داخل السعودية