نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان الخيرية لإخراج زكاة الفطر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان لإخراج الزكاة، قامت سلطات المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة إحسان الخيرية مع بداية شهر رمضان الكريم لكي تسهل على المتبرعين في عملية التبرع وجمع الزكاة وإعطائها لمن يستحقها من خلال الجمعيات الخيرية المتاحة على المنصة، فهي تساعد في إتمام الزكاة بشكل إلكتروني كما وتساهم في إنجاز العديد من الخدمات الخيرية الإلكترونية الأخرى، وإليكم طريقة التبرع في منصة إحسان.

طريقة إخراج الزكاة من منصة إحسان

للراغبين في التبرع من خلال منصة إحسان فإن دور المنصة هنا ما هو إلا توصيل الحقوق لأصحابها أي إرسال الصدقات والزكاة للأشخاص المستحقين لتلك الزكاة، ويتم التبرع من خلال إحسان الخيرية:

على المتبرع زيارة موقع منصة إحسان الرسمي وهو https://ehsan.sa/.

عندما تظهر صفحة منصة إحسان الرسمية نجد تبويب باسم ادفعها الآن بمنتصف الصفحة.

تظهر مجموعة من الاختيارات لتحديد الزكاة المراد دفعها وتحديد المنطقة المراد تقديم الزكاة لها يتم تحديد المنطقة المرادة.

بالإضافة لأن هناك إمكانية تحديد منطقة الزكاة خارج المملكة العربية السعودية.

على المتبرع تحديد قيمة الزكاة التي يرغب التبرع بها والنقر على ادفع.

ومن ثم التوجه لتسجيل البيانات مثل الاسم وتاريخ انتهاء البطاقة ورقم البطاقة ورمز الأمان.

والنقر على زر الإتمام في النهاية لتصل قيمة المبلغ للجهة المحددة.

وبذلك يتم إرسال قيمة زكاة رمضان من المتبرع إلى الجهة المستحقة كيفما حددها.

القيمة المحددة لزكاة الفطر بالسعودية

قامت اللجان الشرعية بالمملكة العربية السعودية المسئولة عن تحديد قيمة زكاة الفطر بتحديد القيمة المطلوبة لزكاة فطر 1442 نقدًا وذلك ليكون جميع المسلمين على علم بها وإخراجها نيابةً عن أفراد الأسرة وهي زكاة واجبة على كل مسلم كبير أو صغير يملك قوت يومه وقوت أولاده إن وجدوا ليلة العيد.

وقد حددت قيمة زكاة الفطر بالسعودية لهذا العام بثلاثة كيلو من التمر أو الأرز أو حسب الحبوب المشهورة بالسعودية وأما عن قيمتها نقدًا فهي ثلاثون ريال سعودي للفرد الواحد وتزداد تلك القيمة كلما كان الفرد قادرًا على ذلك.