مواعيد صلاة عيد الفطر 1442 بالمملكة السعودية

صلاة عيد الفطر بالسعودية، أيام قليلة ويمر شهر رمضان الكريم ليأتي عيد الفطر المبارك الذي ننتظره بعد شهر رمضان كمكافأة لنا على صبرنا وعبادتنا لله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، ويرغب الكثير منا معرفة موعد صلاة العيد بالسعودية بجميع مناطقها لأنها لا تتم بنفس الوقت ولكنها مختلف في جميع دول العالم حسب موعد شروق الشمس وإليكم مواعيد صلاة عيد الفطر بمناطق السعودية.

موعد صلاة عيد الفطر بالسعودية

قامت هيئة البحوث الفلكية بتوضيح موعد صلاة عيد الفطر في جميع مناطق المملكة العربية وتوضيح أنها تتم بعد صلاة الفجر وبعد شروق الشمس بمدة بسيطة وجاءت المواعيد كالآتي:

صلاة عيد الفطر في السعودية بتمام الخامسة والنصف صباحًا.

صلاة عيد الفطر في الرياض بتمام الخامسة والنصف صباحًا.

صلاة عيد الفطر في الدمام بتمام الخامسة والرابعة عشر دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة بتمام الخامسة وتسع وخمسين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة بتمام السادسة وثلاث دقائق صباحًا.

صلاة عيد الفطر في جدة بتمام السادسة وخمس دقائق صباحًا.

صلاة عيد الفطر في حائل بتمام الخامسة وست وأربعين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر في القطيف بتمام الخامسة والرابعة عشر دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر في الطائف بتمام السادسة ودقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر في الخرج بتمام الخامسة وتسع وعشرين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر في ينبع بتمام السادسة وخمس دقائق صباحًا.

صلاة عيد الفطر في الظهران بتمام الخامسة والرابعة عشرة صباحًا.

صلاة عيد الفطر في الرفحاء بتمام الخامسة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر في الحلة بتمام الخامسة والثانية وثلاثين دقيقة صباحًا.

موعد عيد الفطر بالسعودية

المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي لا تأخذ بأراء البحوث الفلكية على الرغم من إعلانها عن موعد عيد الفطر بالكثير من الدول العربية على أن يكون بتمام الثاني عشر من شهر مايو، ولكنها تنتظر رؤية شهر شوال والتأكد من ثبوته وسيتم الإعلان عن ميعاد عيد الفطر بالسعودية بتمام التاسع والعشرين من شهر رمضان لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء المتمم لشهر رمضان أم أول أيام عيد الفطر.