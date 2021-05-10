وزراء الخارجية العرب يعقدون غدًا اجتماعًا طارئًا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

بلادي – الرياض :
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا غدًا (الثلاثاء)، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، وذلك بناءً على طلب دولة فلسطين الذي أيده عدد من الدول العربية.
وسيبحث الوزراء، الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى، والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين بحي الشيخ جراح لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.
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