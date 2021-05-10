بلادي – الرياض : نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، صحة المعلومات المتداولة التي تدعي أن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان، وذلك لأنها تحتوي على مادة “E-621”. وأوضحت الهيئة أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح بها وفق اللوائح السعودية الفنية، وتعتبر هذه المادة معززة للنكهة في الأغذية، مبينة أنه لم يُثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها. وأوصت بتقليل تناول الشعيرية سريعة التحضير لانخفاض قيمتها الغذائية واحتوائها على كميات عالية من الملح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. “الغذاء والدواء” توضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.