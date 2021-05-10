التعليم: تشكيل لجنة لإعداد تصور لعودة التعليم حضوريا وتحديد الفئات المستهدفة من الطلبة

بلادي – الرياض :
قرر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، تشكيل لجنة لإعداد تصور عام عن عودة الدراسة حضورياً، وذلك عقب موافقة المقام السامي على عودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والفئات المستهدفة من الطلبة.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة، التحقق من جميع التنظيمات والترتيبات اللازمة لعودة التعليم حضورياً، ومناقشة وتحديد الفئات المستهدفة من الطلبة للحضور، والخروج بتصور واضح حيال ذلك لجميع مراحل التعليم الحكومي والأهلي.
وأوضح أن من مهام اللجنة تحديد سيناريوهات العودة الحضورية والأدلة اللازمة للعودة بما في ذلك عدم شمول الحضور لكل الطلبة، مشددًا على رفع اللجنة توصياتها خلال 5 أيام من تاريخ نشر القرار للتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص الفئات المستهدفة.
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