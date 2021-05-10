سفارة المملكة توضح اشتراطات السفر إلى جورجيا

بلادي – الرياض :

نبهت سفارة المملكة لدى جورجيا، اليوم (الإثنين)، المواطنين الراغبين بالسفر إلى دولة جورجيا باشتراطات السفر إليها.

وأوضحت السفارة، أنه يجب أن يكون لدى كل مسافر قادم إلى جورجيا حجز فندق وتذكرة ذهاب وعودة وتأمين صحي، كما يشترط الحصول على جرعتي لقاح “كورونا” مع إرفاق ما يثبت من تطبيق توكلنا أو صحتي وفي حال الحصول على جرعة واحدة فيلزم عمل تحليل PCR قبل موعد الوصول بـ72 ساعة وتكون النتيجة سلبية وبعد 3 أيام من الوصول، يلزم عمل تحليل PCR مرة أخرى.

وأبانت أن فترة الحظر في عموم جورجيا تبدأ من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 5 فجراً يومياً، كما أن رسوم مخالفة منع الحظر تبلغ نحو 583 دولارا على الشخص الواحد، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطن التجول مع متابعة الأنظمة والإجراءات اللازمة للحد من الإصابة بـ “كورونا”، إلى جانب ضرورة تعبئة نموذج الدخول لكل مسافر قادم إلى جورجيا.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين سافروا إلى الهند خلال ال 14 يوما الأخيرة قبل دخول جورجيا، سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما (على نفقتهم الخاصة)، وفي هذه الحالة، اختبار PCR في اليوم الثالث ليس إلزاميا.