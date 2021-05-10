بلادي – الرياض :
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم (الإثنين)، أنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1733 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.
وأوضحت الهيئة، أنه تم إيقاف 138 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون في وزارات: الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرياضة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وأكدت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينهم موظفون بـ”الصحة” و”التعليم”.. “نزاهة” توقف 138 متهمًا في قضايا رشوة واستغلال نفوذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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