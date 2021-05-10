بينهم موظفون بـ”الصحة” و”التعليم”.. “نزاهة” توقف 138 متهمًا في قضايا رشوة واستغلال نفوذ

بلادي – الرياض :

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم (الإثنين)، أنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1733 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إيقاف 138 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون في وزارات: الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرياضة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

وأكدت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.