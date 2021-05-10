10 مليارات ريال قيمة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية بالمملكة

بلادي – الرياض :

قال العضو المنتدب لشركة تدوير البيئة الأهلية “تدوير”، ناصر الذويب، إن قيمة قطاع إعادة تدوير مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في المملكة تقدر بحوالي 8 إلى 10 مليارات ريال وبحجم 4 ملايين طن سنوياً.

وأوضح الذويب في مقابلة مع “أرقام”، أن الشركة تحصل على المواد التالفة ومخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية من خلال المناقصات التي تطرح أو عقودها مع الجهات الحكومية والشركات، مبينا أن الشركة تمتلك تقنيات عالية، إذ يساهم الذكاء الاصطناعي في عمليات الفرز والتكسير والإنتاج.

وأبان أن نشاط الشركة يساهم في المحافظة على البيئة والاستفادة المستمرة من الموارد الطبيعية من خلال تحسين عمليات إعادة التدوير والحصول على معادن وسلع أساسية كالحديد والنحاس والألمنيوم ومكونات الذهب والفضة وغيرها، حيث إن هذه السلع ذات أسواق طلب نشطة محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتدوير ما يقارب 100 ألف طن على مدى 5 سنوات، مبينا أن عملية الإنتاج تستغرق حوالي 22 إلى 35 يوما حتى يتشكل المنتج النهائي، حيث تساهم الشركة بتحويل هذه النفايات من المرادم، وخلق سلع أساسية وإعادتها إلى الاقتصاد، بما يحافظ على الموارد الطبيعية التي بالمناجم.