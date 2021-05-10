وزير “الشؤون الإسلامية” يدعو لحث المصلين في خطبة عيد الفطر على أخذ لقاح كورونا

بلادي – الرياض :

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ، كافّة الخطباء في المملكة بحثّ المصلين في خطبة صلاة عيد الفطر هذا العام على أخذ لقاح فيروس كورونا، موضحًا أنه الطريق الأكثر تأثيراً لعودة الحياة لطبيعتها، ولتعود المساجد بشكل طبيعي يكون فيها المصلون متراصين محصنين.

ودعاهم للتأكيد على الاستمرار بالعمل بالاحترازات الصحية مثل عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامة وتطبيقها في كل وقت، وخاصة في مناسبات الأعياد.

جاء ذلك استجابة لبرقية من وزير الصحة توفيق الربيعة، المتضمنة رغبة وزارة الصحة في حث الناس في خطبة عيد الفطر لهذا العام على أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا والعمل وفق التعليمات المعتمدة للوقاية منه.