أوضحت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية اليوم عن أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر مايو الجاري 2021م ولذلك تم الإعلان على أن سوف يتم ابتداء من الغد يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري 2021م في جميع أنحاء المملكة، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين بعد المراجعة الشهرية، حيث أن يقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة أسعار البنزين بشكل شهري، وهذا أدى إلى خفض تأثر المستهلك التذبذبات في أسعار التصدير، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بأسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر مايو الجاري 2021م بالإضافة إلى ذلك أن يتم تعزز الدور الذي تضطلع به شركة أرامكو السعودية، حيث أن هذه الشركة تضطلع تحفيز، وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للسعودية.

أسعار البنزين لشهر مايو الجاري 2021م :

تم الإعلان من قبل شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر مايو الجاري 2021م على أن قد بلغ سعر لتر البنزين ال 90 حوالي 1.99 ريال سعودي مخصص، ولذلك تم الايضاح على أن سعر البنزين ال 95 وصل إلى 2.13 ريال سعودي، حيث أن سعر اللتر الديزل 0.52 ريال سعودي مخصص، ولذلك سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي، ولذلك تم التأكد على أن لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي مخصص.

ولذلك تم التأكد على أن شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية نجحت في تنمية قطاع محطات الخدمة التابع لها، وهذا يعد أمر هام للغاية، حيث أن تم الايضاح على أن عززت فرص وصولها إلى عملاء البيع بالتجزئة داخل السعودية، وهذا أمر جاد وهام بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع شركة توتال يقوم على تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن تم الابرام مع الشركتان لاتفاقية لكي يتم استحواذ على حوالي 270 محطة خدمة، وأسطول من صهاريج نقل الوقود داخل المملكة لكي حتى تحمل العلامة التجارية الخاصة، ولذلك تم الاتفاق على أن الشركتان سوف يتم تغيير العلامة التجارية الخاصة بهم، وهذا بعد أمر ضروري لهذه المحطات في المستقبل القريب العاجل، حيث أن أسعار البنزين الجديدة في السعودية تعلن وتصدير شركة أرامكو، وهذا لكي يتم مراجعة الأسعار بشكل دوري