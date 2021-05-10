ماذا تعرف عن مجموعة سامبا وخدماتها بالمملكة العربية السعودية تأسست مجموعة سامبا بالمملكة في منتصف السبعينات بموجب برنامج تبنته الحكومة السعودية، ففرضت بموجبه على جميع البنوك الأجنبية بيع غالبية حصصها إلى مواطنين سعوديين، وهو أول بنك يطرح مفهوم الخدمات المصرفية، الذهبية والماسية، الخدمات المصرفية الهاتفية، والدرع الائتماني، والتامين الادخاري، وخدمة الإيداع في ماكينات الصرف، والتحويل السريع للأموال، وخدمة تدقيق التوقيع آليا، وتملك مجموعة سامبا العديد من الفروع وماكينات الصرف الآلي بالمملكة، وخاصة في جدة والرياض والخبر والدمام، وتقدم سامبا أيضا خدمات كثيرة، خدمات الحسابات الجارية وحسابات الادخار والودائع والبطاقات الائتمانية والخدمات المصرفية للسيدات، والتمويل الشخصي والتمويل السكنى وخدمة تحويل الأموال سريعا، ومن خلال موقعنا وهذا التقرير سنتعرف علي مجموعة سامبا بالمملكة.

ماذا تعرف عن مجموعة سامبا وخدماتها بالمملكة العربية السعودية

سامبا الماسية مزايا حصرية مقدمة من مجموعة سامبا لعملائها من نخبة العملاء خدمات بنكية من ارقي الخدمات الفريدة على مستوى المملكة، وتقدم خدمات سامبا الماسية من خلال مراكز مخصصة تحس بالراحة والخصوصية كانك في منزلك الخاص، وتوفر أيضا مراكز مخصصة للسيدات، وتحظى أيها العميل بمسئول حساب شخصي يكرس وقته في خدمتك، وتلبية احتياجات من الخدمات المصرفية، ولديه الخبرة الكافية لوضع الحلول العصرية التي تناسب احتياجاتك المالية، ويساعدك أيضا على الخدمات الاستثمارية العالمية. سامبا الذهبية خدمات مصرفية تقدم للمتميزين من عملاء سامبا، فتفتح لهم الخدمات البنكية الشخصية، وتعتبر سامبا هي الدخول إلى عالم الخدمات المصرفية الراقية، وتقدم هذه الخدمة من خلال مراكز سامبا الذهبية المنتشرة في أنحاء المملكة، ويوجد أيضا مراكز خاصة بالسيدات تتمتع بها بالراحة والخصوصية، وهناك فريق عمل مخصص لهذه الخدمات من مسئولي الحسابات بالمجموعة، تتمتع بالكفاءة العالية في جميع خدمات سامبا العالمية لتنفيذ احتياجاتك المصرفية.

اندماج الأهلي وسامبا يخلق أكبر بنك في المملكة

إن اندماج البنك الأهلي التجاري إلى مجموعة سامبا المالية، سيؤدي إلى تكوين منشأة مالية إقليميه قوية بأصول مالية تبلغ 837 مليار ريال سعودي، وهذا يساهم في رؤية السعودية 2030، ويقدم لبنك خدمات بنكية استثنائية للعملاء في المملكة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية لتحقيق النمو والتوسع المحلى والعالمي، وستكون ودائع البنك الدامج حوالى 568 مليار ريال سعودي، وتمثل نسبته من الحصة السوقية 30%، ويبلغ صافى الدخل سبع مليارات ريال سعودي.

فتح حساب في سامبا في دقائق دون زيارة أي فرع

من خلال موقع سامبا الإلكتروني، أو تطبيق سامبا موبيل. تعبئة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة. من خلال توافق البيانات مع الشروط التي وضعها سامبا. يمكن استلام بطاقة سامبا من اقرب فرع أو من خلال البريد الخاص بك.

طريقة تفعيل بطاقة سامبا مدى