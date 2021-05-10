طريقة استخراج جواز سفر سعودي ورسوم استخراجه والشروط الاستخراج ،هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون السفر والتنقل بين الدول ، لذلك من الضروري الحصول على جواز سفر للتمكن من السفر سواء للعمل أو للدراسة أو لقضاء بعض الإجازات السياحية ، وبالتالي سنراجع بعض الخطوات المطلوبة للحصول على جواز سفر للمملكة العربية السعودية الرسوم المطلوبة وأهم الخطوات التي يجب اتباعها لتسهيل عملية الحصول على جواز سفر سعودي.

استخراج جواز سفر سعودي

جواز السفر السعودي هو وثيقة رسمية وعقد صادر للمواطنين السعوديين لغرض السفر إلى أي دولة في العالم. جواز السفر السعودي يحتوي على 48 صفحة ، ويظهر صورة الشخص الذي يحمل هذه الوثيقة ، ورمز الدولة ، ونوع الوثيقة ورقم جواز السفر ، ويتضمن اسم الشخص باللغة الإنجليزية ، وجنسه ، وتاريخ ميلاده ، تاريخ إصدار جواز السفر وأيضا تاريخ انتهاء الصلاحية ويتم تمييزه باللون الأخضر. تتطلع المملكة العربية السعودية دائمًا إلى محاولة تسهيل إجراءات استخراج بعض الأوراق الرسمية ، وذلك بتفعيل بعض الخدمات الإلكترونية التي تساعد على الإسراع بإنجاز هذه الإجراءات دون تعب ، وبالتالي فإن الهيئة العامة للجوازات قامت بذلك. قدمت خدمة تمكن من إصدار جواز السفر السعودي عبر خدمة أبشر باستخدام خدمات الإنترنت ، وتساعد هذه الخدمة المواطن السعودي في تقديم طلب لاستخراج جواز سفره السعودي واستكمال الإجراءات المطلوبة واستلام جواز السفر من المنزل عبر الإنترنت. الخدمات ، دون الحاجة للذهاب إلى مكتب الجوازات لإتمام ذلك.

استخراج جواز سفر عبر أبشر

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر

اختر (المواطنين) من القائمة الرئيسية.

انتقل إلى خدمه الجوزات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر الخدمة إصدار جواز سفر جديد قم بتعبئة المعلومات المطلوبة

وتحميل المستندات ثم حدد كيفية دفع الرسوم المطلوبة

يمكنك طلب تسليم جواز السفر عن طريق البريد السعودي

ثم انقر فوق “تطبيق”

شروط استخراج جواز سفر سعودي

هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند الرغبة في الحصول على جواز سفر سعودي ، ومن أهم هذه الشروط:

ضرورة الحصول على بصمة وصورة لمن يرغب في الحصول على جواز سفر في نظام وزارة الداخلية.

ضرورة استمرار سريان الهوية الوطنية.

لا يمكن الحصول على جواز سفر إذا تم تقديم الطلب مرفقًا بجواز سفر آخر.

يجب أن يقوم الشخص بدفع رسوم استخراج جواز السفر السعودي الجديد.

يجب أن يكون الشخص حاصل على الجنسية السعودية.

ضرورة التواجد والإقامة هلي الأراضي السعودية.

التقط صورتين حديثتين بحجم 46 لجواز السفر بخلفية بيضاء.

يرجى ملء الاستمارة كاملة وكتابة جميع المعلومات المطلوبة باللغتين العربية والإنجليزية.

استمارة إصدار جواز سفر سعودي.

يجب أن يحتوي على جواز السفر السعودي في الصفحة الرئيسية للبيانات الشخصية.

رسوم إصدار جواز سفر

يسأل الكثير من الناس: كم هي رسوم إصدار جواز سعودي ، وكم رسوم تجديد جواز السفر السعودي؟ فرضت وزارة الداخلية السعودية رسوم إصدار أو تجديد جواز السفر ، وتختلف الرسوم باختلاف المدة التي يتم فيها تجديد أو إصدار جواز السفر ، وجاءت رسوم الحصول على جواز السفر السعودي على النحو التالي: